【広島県広島市】猫と人を豊かにする商品を通じて地域に貢献する特別販売会「まるにゃんのおへや」開催



まるじょうは、猫と人が一緒に楽しめる「猫節」および関連商品を集めた特別販売会「まるにゃんのおへや」を、2月22日の猫の日に合わせて、2月17日(火)〜23日(月)の期間、そごう広島店で開催する。

人と猫が一緒に味わえる「猫節」



人と猫が一緒に楽しめる「猫節」は、老舗鰹節メーカーが製造した高いランクの「本枯節」を使用している。



「本枯節」は通常の鰹節よりも塩分相当量が低く、しかも香り高くうま味の詰まった鰹節だそう。

少量でも満足でき、2gの小分けパックなので食べすぎを防げるだろう。



「猫ちゃんの食欲がない時に、いつもの食事に混ぜてあげると食べてくれた」という嬉しい声もあったという。

人はごはんにかけて、愛猫にもおすそ分けして、幸せなひと時をシェアしてみては。

社会貢献にもつながる「猫節」

「猫節」は、通常販売時より売上からの寄付を行っているが、今回の特別販売会では、期間中のすべての商品を含めた売上の一部を追加で保護猫活動へ寄付するという。地域の猫たちの保護活動に役立てられる。

商品には、尾道の千光寺周辺で暮らす猫たちを撮影した「尾道の猫カード」をランダムに封入。猫の魅力を伝えるだけでなく、地域に暮らす猫の存在を知るきっかけにもなるだろう。

「猫節」を手に取ることで、愛猫と同じおやつを楽しむ幸せ、美味しさを共有する喜び、保護猫活動への支援、この3つが同時に叶う。まるじょうは、商品を通じて「猫と人がともに幸せに暮らせる社会」を目指し、今後も地域と連携した社会貢献活動を続けていくという。

地域の3者で開発した「肉球レモンケーキ」



ふわっと鰹香る「肉球レモンケーキ」は、尾道商業高校、レモンケーキの「島ごころ」、鰹節屋のまるじょうの、地域の3者で共同開発された。

米粉を使ったグルテンフリーのレモンケーキで、材料に、鰹節の削り粉・米こうじ・甘酒・豆乳などを使用。レモンの爽やかさに、奥深い旨味と香ばしさが味を引き立てる。

使用するレモンも、広島県瀬戸田産という原料にこだわった贅沢仕様で、香り高く豊かな風味が広がるという。肉球型のフォルムは見た目の可愛さだけでなく、ぷっくりとした食感にもこだわり、ひと口で癒しと驚きを届ける。今回の特別販売会では、普段は尾道市内の限定店舗で販売している「肉球レモンケーキ」も販売するとのこと。

「まるにゃん」グッズも販売



「まるにゃん」は、猫の町・尾道の喫茶店で働くウエイター猫。ヒトも猫も「おだやかに、のんびり幸せに」過ごせる日常を願っている。

「まるにゃん」は、出会うすべての存在を大切なおともだちだと思っており、やさしさと平和を何よりも大切にするキャラクター。地域や人々に寄り添うブランドの象徴として、これからも“やすらぎのある暮らし”を広げていく。



今回の特別販売会では、尾道帆布とコラボした、丈夫さと柔らかさを兼ね備えたトートバッグ、



「まるにゃん」の顔型巾着に収納できるエコバッグ、



BPAフリーで食洗機対応の水筒型タンブラー(300ml)のほか、



Tシャツ・クリアファイル・ポストカード・缶バッジ・ステッカーなどの「まるにゃん」グッズを販売する。

地域と猫を支える社会貢献型イベントとして開催される、特別販売会「まるにゃんのおへや」をチェックしてみては。

■特別販売会 まるにゃんのおへや

開催日時：2月17日(火)〜23日(月)10:00〜20:00

会場：そごう広島店 地下1階 集中レジ横 特設会場

所在地：広島県広島市中区基町6-27

「まるにゃん」公式HP：https://www.marunyan-marujo.com

(yukari)