フェアリーケーキフェアから“春のベリーピンク”がテーマのホワイトデーギフト登場！



カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair(フェアリーケーキフェア)」は、2026年のホワイトデーに向けて、春の訪れを感じる季節限定スイーツギフトを販売する。

希少いちご「古都華」を使用した生バターサンドの発売をはじめ、“春のベリーピンク”をテーマにした華やかな春色スイーツが揃う。

ブランドいちご「古都華」の春限定生バターサンド



春季限定の生バターサンド「フェアリークリームウィッチ 奈良県産古都華いちご生バターサンド」5個入2,300円(税込)／単品460円(税込)は、店頭では1個から購入可能。



奈良県明日香村から直送される希少なブランドいちご「古都華」でつくったみずみずしい自家製いちごジャムを、生クリーム入りのバタークリームにたっぷりと混ぜ込み、香ばしく焼き上げたビスケットでサンドした。



「フェアリークリームウィッチ レーズン＆奈良県産古都華いちご生バターサンド2種セット」8個入3,680円は、春季限定の「古都華いちご生バターサンド」と、生バタークリームに紅茶漬けレーズンを合わせた定番人気の「レーズン生バターサンド」を詰め合わせた。

どちらの商品も、販売期間は2月15日(日)〜5月中旬の予定。

春色が映える季節限定いちごカップケーキ



「ベイクドベリーカップケーキ」5個入1,800円(税込)は、発酵バターをたっぷり使ったケーキ生地に、香り高いフリーズドライいちごを練り込み、しっとりと焼き上げた商品。



いちごのフルーティーな酸味と、発酵バターのコクが調和した、軽やかで満足感のある味わい。甘酸っぱいいちご味のアイシングで彩り、箱を開けた瞬間やわらかなピンクが広がる。

販売期間は5月中旬までの予定。

猫を愛する人に贈りたい寄付つきネコクッキー缶



「Berry Miracle Cat Cookie Tin(“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶)」15枚入2,800円(税込)は、ミュージシャンの坂本美雨さん、イラストレーターの前田ひさえさんとの共同制作で誕生した大人気のネコクッキー缶だ。



発酵バターやカカオ、アールグレイを使用したミラクルキャットクッキー5種と、甘酸っぱいラズベリーのアイシングで彩ったお花型クッキーを組み合わせた。

販売期間は5月中旬までの予定。



また「Miracle Cat Cookie Tin(“神様のいたずら”ネコクッキー缶)シリーズでは、売上の一部を動物保護団体へ寄付している。「Miracle Cat Cookie Tin(“神様のいたずら”ネコクッキー缶)」は15枚入2,700円(税込)。

日々の時間を大切にしたビスケット缶シリーズ

「贈り物に最適なビスケット缶がほしい」という声から生まれたフェアリーケーキフェアのビスケット缶シリーズ「FF biscuits can」にも注目。



なかでも「FF biscuits can [memories] 記憶の宝もの缶」2,200円(税込)は、「Family Fun」をテーマに、家族で過ごすあたたかな時間をイメージしたビスケット缶。



イラストレーターの前田ひさえさんが「子どもの頃の宝物の記憶」をモチーフに描き下ろしたデザインに、4種類のビスケットを詰め合わせた。



また「FF biscuits can [tea time] ティータイムのとびら缶」2,200円(税込)は、「Friends Favorite」をテーマに、“大人のための豊かなティータイム”をイメージしたビスケット缶。



瀬戸内レモンやアールグレイなど、香りや余韻を楽しめる4種のビスケットを詰め合わせている。友人への贈り物や自分へのご褒美にもおすすめだ。

どちらも販売店舗はグランスタ東京店、ルミネ新宿店、オンラインショップ。



さらに、店頭では、ホワイトデーギフトとしてそのまま渡せる限定スリーブ付き仕様を用意している。対象店舗はグランスタ東京店、ルミネ新宿店、渋谷・東急フードショー店(オンラインショップは対象外)。

なお、これらの商品で販売場所の記載がないものは、店舗およびオンラインショップの両方で発売される。また、仕様・販売期間は予告なく変更となる場合がある。

ホワイトデーは、フェアリーケーキフェアのスイーツをチェックしてみては。

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内

営業時間：平日・土8:00〜22:00、日・祝8:00〜21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

営業時間：10:00〜21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

住所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー1(渋谷マークシティ1階)

営業時間：10:00〜21:00

フェアリーケーキフェア公式サイト(オンラインショップ)：https://fairycake.jp

(佐藤 ひより)