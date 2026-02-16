Steam版『ホロタイプ お宝ゾンビの島』が発売。タレントの名言募集キャンペーンも実施中

[caption id="attachment_1534040" align="aligncenter" width="600"] 『ホロタイプ お宝ゾンビの島』980円(税込)© COVER © CCMC Corp. © BeXide[/caption]

ビサイドが、インディーゲームプロジェクト「B-SiDE」として開発したSteam向け新作タイピングゲーム『ホロタイプ お宝ゾンビの島』を、ホロライブプロダクションが提供する二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、2月5日(木)に発売した。また、発売を記念して、ゲーム内で出題される「ホロライブタレントのボイス」をファンから募集する「第1回 ホロタイプ名言・迷言大募集！キャンペーン」を実施中だ。

『ホロタイプ お宝ゾンビの島』が登場





『ホロタイプ お宝ゾンビの島』は、ホロライブ所属タレントたちの「ボイス」をタイピングする、新感覚のタイピングアクションゲームだ。





謎の島でゾンビウイルスに感染し、大暴れする「お宝」たち。





各ステージでは、選択したホロメンとその仲間たちが「お宝ゾンビ」となって次々、登場する。





プレイヤーはホロライブの迷セリフをタイピングして、お宝ゾンビを治療し元の姿に戻し、お宝を取り戻していく。





登場するホロライブメンバーは74名。





タイピングに成功すると、お宝は元の姿に戻り、ゲットすることができる。推しの名言や迷言が、ゲーム画面を飛び交う。





また、ステージの最後には、体力が多く手強いボスが君臨する。





タイピング技術を競う「スコアアタックモード」も実装している。オンラインランキングで、他のプレイヤーとスコアを競うこともできる。





また、救い出したメンバーやゲットしたお宝は、船長の「お宝コレクション部屋」に自由に飾って遊ぶことができる。

コレクションしたボイスの出典元へジャンプ





このゲームの大きな目的の一つは、タイピングを通じて「ボイス」を集める「ボイスコレクション」だ。入力に成功したボイスは「ボイス図鑑」に次々と登録される。

また、コレクションしたボイスには「元動画へのリンク」機能を搭載。気になったボイスの出典元(配信アーカイブ)へ即座にジャンプし、どのようなシチュエーションで生まれた名言・迷言なのかが確認できるため、ファン必携のデータベースとしても楽しめるのだ。

ゲーム内で出題してほしいボイスを募集



現在、第1回ホロタイプ名言・迷言大募集！キャンペーンが開催されている。『ホロタイプ お宝ゾンビの島』では、今後のアップデートで新しいセリフ(ボイス)を追加していく予定とのこと。 そのため、ゲーム内で出題してほしい「ホロライブタレントのボイス(YouTube動画の切り抜き箇所)」を募集している。第1回投稿締め切りは、2月23日(月)23:59 まで。第2回以降も開催予定とのことだ。

投稿は、ゲーム内タイトル画面のバナーから遷移できる「投稿用サイト」から。投稿ルール・採用についての詳細は、投稿用サイトに掲載されている。1人何回でも投稿可能だ。

採用特典として、ゲーム内「ボイス図鑑」に、採用者名が記載される。また、ゲーム内アイテム「宝鐘マリン(銀)」もプレゼントされ、3個集めるとよりレアな「宝鐘マリン(金)」を追加で獲得できるという特別アイテムだ。

Steam版『ホロタイプ お宝ゾンビの島』をチェックしてみては。

『ホロタイプ お宝ゾンビの島』公式PV：https://youtu.be/XL6M4DHrTiM

ビサイド 公式HP：https://bexide.co.jp

(熊田明日良)