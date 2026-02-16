モレスキンの春を感じさせるノートや筆記具「サクラ 限定版コレクション」が発売！



モレスキンジャパンは、2月14日(土)より、日本の春を象徴する桜をモチーフにした「サクラ 限定版コレクション」を販売している。

モレスキンストアおよび公式オンラインストアにて、同日より販売開始しており、全国の取扱店舗でも順次展開予定だ。

春の訪れを感じる桜をモチーフにしたコレクション



今回販売中の「サクラ 限定版コレクション」は、次の通り。ノートブック・ダイアリーは、画像1番左が「ノートブック / ハードカバー / 横罫 / ポケット」3,630円で、「デザインボックス入り」の場合は4,180円。左から2番目・3番目が「ノートブック / ハードカバー / 横罫・無地 / ラージ」4,565円で、「デザインボックス入り」の場合は5,346円だ。

左から4番目が、「カイエジャーナル / 横罫 / XL」1,606円、左から5番目が「ノートブック / プレシャス＆エシカル / ラージ デザインボックス入り」9,900円、1番右が「18ヵ月ダイアリー / ハードカバー / ホワイト / ラージ / デザインボックス入り」5,511円だ。



ボックスセットは、画像左から「コレクターズボックス / ハードカバー / ラージ(ノートブック、カイエ、ブラックウィング2本)」6,380円、「クリエイティブボックス / ハードカバー / ラージ(ノートブック２冊、カヴェコ)」13,200円。

「プレミアムボックス / ハードカバー / ラージ(ノートブック２冊、チャーム、ポーチ)」24,750円だ。



筆記具・アクセサリーは、画像左から「モレスキンｘブラックウィング / 12本セット」7,260円、「モレスキンｘカヴェコ / ボールペン」4,840円。「チャーム」2,420円、「ポーチ」7,260円、「ピンズ」1,980円だ。

上記価格はすべて税込。なお、プレミアムボックスは、モレスキンストアおよびオンラインストアのみにて販売。

世界で愛されるライフスタイルブランド「モレスキン」

モレスキンは1997年にブランドとして誕生。かつて、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ、ブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家たちに愛用されながらも絶版となっていたという、名もなき黒いノートブックの相続人であり継承者だ。

今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開。今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしている。

「紙にペンを走らせることで、才能を解き放つ」ことを世界に呼びかけるとともに、デジタル社会の利点も積極的に取り入れている特徴をもつ。モレスキンは、2月時点で世界各地に50店舗以上を展開している。

日本の文化に着想を得たデザインが登場

桜は例年3月下旬から4月上旬に咲き、新年度や新生活の始まりと重なる、日本人にとって特別な存在だ。同コレクションは、桜の咲く短い季節を楽しむ日本の文化に着想を得てデザインされている。

表紙には、日本の伝統技法「魚拓」から着想を得たプリントを採用。桜の花を用いて模様を写し取り、淡いピンクとゴールドで繊細に表現されている。ひとつとして同じもののない風合いが、自然の美しさと季節の特別感を引き立てる。

ラインナップは、ソフトカバーおよびハードカバーのノートブックをはじめ、Blackwingの鉛筆セット、Kawecoのペン、ピンクカラーのポーチ、ギフトに適したボックスセットなどを展開。新生活のスタートや春の贈り物にも最適なコレクションだ。

モレスキン原宿店でステッカーを配布＆イベント開催

モレスキンは、「思いついた瞬間を書き留めることが、アイデアを形にする第一歩になる」と考えている。春という新たな始まりの季節に、自分自身の目標やひらめきを記録するパートナーとして、同コレクションを楽しもう。

また、発売を記念し、モレスキン原宿店ではイラストレーター鈴木夏菜氏によるサクラ限定デザインのステッカー配布および、期間限定のイベントを開催する。

4,000円(税込)以上の紙製品を購入の人に、イラストレーター鈴木夏菜氏による桜をモチーフにした限定デザイン4種を、その場でノートブック1冊にカスタマイズ。会場はモレスキン原宿店で、日時は2月21日(土)12:30〜17:30、申込期間は2月21日(土)までだ。

また、5,000円(税込)以上購入または新規会員登録の人に、同氏によるオリジナルステッカー1点をプレゼント。対象店舗はモレスキン原宿店で数量限定のため、なくなり次第終了となる。

モレスキンの「サクラ 限定版コレクション」で、日常に日本の春を取り入れてみては。

■モレスキン原宿店

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」1F

モレスキンストア公式オンラインストア：https://www.moleskine.co.jp/ja-jp/

(佐藤 ひより)