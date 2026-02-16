アニメ版「ほっぺちゃん」のライブキャラクターイベントが九州エリアを中心に本格展開

[caption id="attachment_1540420" align="aligncenter" width="297"] アニメ版 着ぐるみほっぺちゃん ©サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会[/caption]キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくばのサン宝石事業部は、2025年10月より、トゥーンテイナーと正式に提携。

人気キャラクター「ほっぺちゃん」のアニメ版着ぐるみを活用したライブキャラクターイベントを、本格始動する。

「ほっぺちゃん」と「アニメ版ほっぺちゃん」について

「サン宝石」の代表キャラクター「ほっぺちゃん」は、リアルイベントやSNSでも高い認知度を誇る多様性代表キャラクター。現在、サン宝石は付加価値の高いイベントの企画や、従来実施していたPOPUPとの融合など、ライブキャラクター事業の加速を進めている。



今回、アニメ版ほっぺちゃんのライブキャラクターが生まれたことにより、アニメ版ほっぺちゃんのイベントと原作のコラボレーションも実現。新たなファン層との接点づくりを進めていく。



アニメ版ほっぺちゃんは、dアニメストアにて1月10日(土)から放送・配信開始されている「ほっぺちゃん 〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜」の登場キャラクター。



通常は原作と似た顔をしているが、表情豊かなキャラクターだ。その愛らしさは「新しさとなつかしさの融合」そのもの。

ほっぺちゃとトゥーンテイナーが手を組み九州で展開



今回、「アニメ版 ほっぺちゃん」の着ぐるみが完成。地域のイベント会社トゥーンテイナーと手を組み、九州エリアを中心に展開を開始した。



トゥーンテイナーは、ライブキャラクターイベントの企画から運営、台本制作、アクター手配まで一貫対応が可能な地域密着型企業だ。今後も、キャラクターの魅力を最大限に活かしたワークショップやショーイベントの開催を予定している。

今後はダンスイベントなどのイベントも企画予定



2025年に1度目のイベントを開催し、ほっぺちゃんに魅了されたトゥーンテイナー。現在はワークショップやグリーティングが中心だが、今後はダンスイベントや話つきのショーなど、さまざまなイベントを企画予定だ。



2月12日(木)〜15日(日)にはおのだサンパークで「ほっぺちゃんしぼりワークショップ」と2月14日(土)〜15日(日)にはおのだサンパークで「ほっぺちゃんがやってくる！」を実施した。

2月20日(金)〜23日(月・祝)にはゆめシティで「ほっぺちゃんしぼりワークショップ」、3月20日(金・祝)〜22日(日)にはサンリブ五日市で「ほっぺちゃんしぼりワークショップ＆ほっぺちゃんがやってくる！」を予定。

そして4月29日(水・祝)には、イオンモール鹿児島で「ほっぺちゃんスイーツデコワークショップ＆ほっぺちゃんがやってくる！」を予定している。



また今回の提携を記念し、トゥーンテイナー限定の新キャラクター「ミラクルほっぺちゃん」もデビュー。左目に流れ星、頬には「TOONTAINER」のロゴをあしらい、地域イベントをさらに盛り上げる。

今後のイベントでは、トゥーンテイナー限定ほっぺちゃんの販売も予定している。

「ほっぺちゃん」やサン宝石が好きな人は、今後のイベントを楽しみに待とう。

アニメ版ほっぺちゃん公式サイト：https://hoppechan.jp

トゥーンテイナー公式サイト：https://www.toontainer.co.jp

※©サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会

(佐藤 ひより)