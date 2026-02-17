『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』TELASAで独占ライブ配信 タイ大人気俳優総勢14人が大集結
21日に東京ガーデンシアターで開催されるタイ・GMMTVの人気スターたちが一堂に揃うイベント『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』が、動画配信プラットフォーム・TELASAでライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も実施される。
【写真】ちょっとシュール（笑）砂に埋められるPondを見守るPhuwin
今年は、昨年『The Ex-Morning 気まぐれな元恋人』で伝説のペア復活を遂げたKrist＆Singtoを筆頭に、GMMTV随一のペア主演作数を誇り、『Burnout Syndrome』ではDewとの三角関係が話題のOff＆Gun、同じくベテランペアで新作『A Dog and a Plane』の公開が待たれるTay＆Newが出演。
さらに、主演作『Me and Thee』で話題沸騰、TELASAでも『We Are』等配信作品多数のPond＆Phuwin、2023年以来の出演となるJoong＆Dunkや、GMMTV移籍後『REVAMP THE UNDEAD STORY』で再共演を果たしたFANFEST初登場のBoun＆Prem、『High School Frenemy』での共演が話題となり、今後のペア主演作に期待が高まるSky＆Naniと、総勢14人が集結する。
またTELASAでは、本イベントにも出演するPond＆Phuwinが出演するオリジナルバラエティ『Little Big World with Pond Phuwin Special』を配信中。GMMTVで配信している人気シリーズで、今回はTELASAオリジナルのスペシャル版として、Pond＆Phuwinが地元バンコクで「日本」を探す。配信中のPart1では、シーロムの和食店を訪れ、まずは腹ごしらえと和食に舌鼓を打つと、続いて剣道に初挑戦。日本の武道の作法や動きに興味津々の2人。
13日からは後編にあたるPart2も配信される。サンドスパでゆっくりリラックスした後は、和菓子作りにも挑戦。さらに2人のマスコット・パンプーンを形作った練り切りの制作や、抹茶の点て方も教わる。
