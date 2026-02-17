お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が自身のYouTube「さや香新山の夢の泉【公式】」を更新。生粋の阪神ファンがプロ野球の魅力を力説した。

新山は大阪出身で、「お腹の中にいたときからのレベル」という阪神ファンだが、「僕は阪神ファンですけど、他の球団が自分なりの一番でいいんです。プロ野球を好きになってほしいんです」と熱く語り始めた。

新山にとって一番のプロ野球の魅力はあらゆるプロスポーツの中で、自身の感覚で一番試合数が多いところだという。

体力の消耗が激しいサッカーは1週間待たないといけない。楽しみなテレビドラマも次回は1週間後…。

「今は144試合。シーズン中はほぼ毎日試合をやっている。プロ野球を好きになると毎日小さい楽しみ、小さい幸せ、小さいムカつきも込みで楽しめる」と説明した。

壮大なドラマを楽しめる側面も強調。1985年の日本一から38年ぶりの頂点に立ったり、そのとき選手だった岡田彰布氏が今度は監督として日本一になったり。

新山は「毎日ドラマの続きを観てるみたい」と話した。

そして、もうひとつ。「球場も最高です。8割、居酒屋やと思ってください。甲子園で飲むビールがうまい。グルメもおいしい」と、プロ野球ファンの特権をとうとうと紹介した。