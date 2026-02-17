奥田民生が岡山・京都の公演延期を発表 体調不良のため
奥田民生さんのホームページが更新されました。
「奥田民生「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La”」 2／20岡山、2／22京都、公演延期のお知らせ
いつも奥田民生を応援いただき、誠にありがとうございます。
今週末に予定しております「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La” 」の下記2公演ですが、本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます。
楽しみにお待ちいただいていました皆様には、直前のお知らせとなりましたこと、 多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。
＜開催延期公演＞
2月20日 （金） 岡山・倉敷市民会館
2月22日 （日） 京都・ロームシアター京都 メインホール
振替日程に関しましては準備が出来次第、後日詳細をお知らせいたします。
各公演のチケットは、そのまま振替公演でご使用頂けますので大切に保管をお願いします。
また、ご来場が叶わず払い戻しをご希望のお客さまにも、追って払い戻し対応をさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます」
（『ABEMA NEWS』より）