犬が遊ぼうと言っているときの仕草や行動5つ

犬は遊びたい気持ちになると、言葉の代わりにさまざまな行動や仕草でサインを伝えます。愛犬の気持ちを見逃さないためにも、「遊ぼう」と言っているときの仕草や行動5つをぜひチェックしてみてください。

1.じっと見つめてくる

飼い主の前に回り込み、じっと見つめてくる犬は「退屈だな」「遊んでほしいなあ」と期待していることが多いです。愛犬にうるうるした目で見つめられると断れない…という人も多いのではないでしょうか。

そんなやり取りを繰り返すと、犬側も「見つめれば遊んでもらえる」とすっかり学習しているはずです。

2.前足でちょいちょいする

犬が遊んでほしいときに、前足でちょいちょいと触る行動もよく見られます。人間の「ねえねえ」と誘う行動を真似しているかのような行為に、思わずドキッとしてしまう人も多いようです。飼い主に対して甘えているサインでもありますね。

3.お尻を高く上げるポーズを見せる

お尻を高く上げる、いわゆる「プレイバウ」というポーズは犬が遊びに誘いたいときによく見せます。前足は低く下げて胸に地面をつけて、お尻を高く上げた状態で尻尾をフリフリする犬も多いです。

4.おもちゃを持ってくる

犬がお気に入りのおもちゃを口に咥えて持ってくるのも、「遊ぼう」と誘っていることが多いです。中には、持ってきたボールやぬいぐるみなどを飼い主の目の前に「ポトッ」と落として気を引こうとする犬もいますね。

遊び方も犬によって異なり、「おもちゃを見せて逃げて遊ぶ」「おもちゃで引っ張り合いをしたい」などさまざまです。愛犬がどのような遊びを望んでいるのか、よく観察してみてください。

5.スリスリしてくる

体を飼い主にスリスリとすり寄せるのも、「遊んで」という誘っているサインです。「退屈だからかまってほしい」と、訴えていることもあります。

鼻先をツンツンと押し付けて、「ねえねえ」と遊びに誘う犬もいますよ。

犬に誘われたときの正しい対応

愛犬から遊びに誘われるのは喜ばしい行為ではある一方で、応じてあげられないことも多いのが現状かと思います。では、飼い主としての正しい対応はどうすべきなのか、ここで確認してみましょう。

遊べるときは全力で！

手が空いたタイミングなら、短時間でも構わないので遊んであげましょう。ただし、片手間で遊ぶのではなく、スマホを置いて全力で遊んであげることが重要です。

全力で遊んでもらえた犬は満足感も高く、ますます飼い主を深く信頼するようになります。

遊びの終わりは飼い主が決める

愛犬と遊んだときは、「おわり」「おしまい」などと終わりの声をかけて切り上げましょう。飼い主が遊びの主導権を握ることで、犬のわがままが助長するのを防ぎます。

遊びに誘うのもできる限り飼い主側から行い、興奮が高まる前に切り上げるとよいですね。

遊べないときはきっぱり断る

手が離せないときなど、遊べない場合はきっぱり断って構いません。「あとでね」と伝えたら、数分後でもいいので必ず遊んであげましょう。

「あとでね」と言われた犬は、遊んでもらえるまでじっと待つ体制に入ります。期待を裏切らないよう、約束は必ず守ってあげてくださいね。

乱暴な誘い方には応じない

服を引っ張ったり吠えたりなど、乱暴な誘いには応じないようにしましょう。応じてしまうと要求吠えや噛みつき行為など、問題行動に発展する可能性があります。

誘い方に問題がある場合は、その場から立ち去るなどして対応しましょう。

まとめ

犬から「遊ぼう」と誘われたら、可能な限り対応してあげましょう。数分でもいいので、満足度の高い遊びで対応してあげることが大切です。

そして、できる限り飼い主側から愛犬を遊びに誘ってみてください。愛犬とこれまで以上に絆を深めることができますよ。