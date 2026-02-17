3月30日から放送されるNHK連続テレビ小説『風、薫る』のメインビジュアルが公開された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里がそれぞれ演じる。

公開されたメインビジュアルには、主演を務める見上と上坂が白い服に身を包み、軽やかに舞う姿が切り取られている。デザインを担当した太田江理子は、「当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました」とその意図を明かしている。

●太田江理子（デザイン）コメント着物を脱ぎ、真っ白な看護服に身を包んだ二人が軽やかに飛び出す姿に、当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました。りんと直美の希望に満ちたはつらつとした姿が、見る人にとっての「新しい道」へと背中を押すものになれば、と思います。

（文＝リアルサウンド編集部）