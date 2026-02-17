「僕は大勢に頑張ってもらいたい」侍ジャパンの守護神は誰に託す？近鉄OB佐野慈紀氏の考察「ハマれば面白い」

大勢は前回大会でも好投を見せた（C）産経新聞社

大会連覇がかかった第6回WBCが3月6日からいよいよ始まる。今大会は米国も主将にアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を据えるなど、“本気の布陣”が話題を呼んでいる。すでに宮崎で侍ジャパンの事前合宿も行われる中、どのような陣容で挑むのかにも注目が高まっている。

近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの守護神に独自の考察を加えている。

14日からスタートした侍ジャパンの合宿だが、スタート前から投手陣ではイレギュラーな出来事が続いた。

最終ロースターに選ばれていた平良海馬（西武）、石井大智（阪神）といった試合終盤を託すことが期待されていた2人の剛腕リリーバーがキャンプ中の負傷で代表辞退が決定。

かわって招集されたのは藤平尚真（楽天）、隅田知一郎（西武）の2投手だった。

佐野氏は平良、石井にかわって代表入りした2投手に関して「藤平は球の勢いは素晴らしい。左の隅田はクレバーなので流れを変えられると思います。また左投手の数が4人から5人に増えるのはポジティブ」と前向きにとらえる。

その上で終盤の投手運用に関しても独自の考察を加えた。

軸に考えていたクローザー候補の2人がいなくなったことは指揮官にとっても頭の痛いところとして、「どちらにしても調子の良い投手から使っていかないといけない。1人の投手に負担がかからないようにしないと。投手起用は注目されるでしょうね」と指摘する。