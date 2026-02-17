モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2月19日から静岡県内のモスバーガー全39店舗において、静岡第一テレビの情報番組「まるごと」と共同開発した新商品「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」を静岡県限定・数量限定で発売する。また、「モスライスバーガー まるごと海老フライ 駿河湾産桜えび入りマヨソース」と「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）〜桜えび入り和風マヨソース〜」、そして昨年に続き「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク〜静岡県産ほうじ茶入り〜」も販売する。

同チェーンでは、地域の特産品を活かした商品開発を進めている。今回の商品は、静岡第一テレビの情報番組「まるごと」とのコラボ企画として開発した新商品。静岡第一テレビとの共同開発は2019年から始まり、今年で8回目を迎える。いずれも静岡県にちなんだ食材を使った商品を販売し、静岡県産食材の魅力を発信してきた。

今回は、日本で唯一、駿河湾でのみ漁獲される桜えびをタルタル風のソースに仕立てた。バーガーに加え、同時に販売するサラダにもトッピングとして桜えびを使用している。また、これらの商品には、静岡県内にあるモスの契約農家で栽培されたロメインレタスを使用している。地元食材をふんだんに使用することで、地域産業の活性化および県内のモスバーガー店舗の地域密着活動を盛り上げていく。



「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」

「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」は、マスタードを塗ったバンズに静岡県産のロメインレタスを乗せ、その上に海老を2本繋げた馬蹄型海老フライと千切りキャベツ、カツソース、そして桜えび入りマヨソースを合わせた。マヨソースは、駿河湾産の桜えびをメインに、刻んだ福神漬けを加えることで食感とコクを足し、さらに七味唐辛子がアクセントになっている。しっかりとした歯ごたえのあるロメインレタスを合わせることで、シャキシャキとした食感を楽しめるだけでなく、微かな苦みが全体の味にまとまりを出している。2本分の海老フライと桜えび入りのマヨソースによって、海老を堪能できるぜいたくなバーガーになっている。なお、馬蹄型海老フライの海老は駿河湾産ではない。



「モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース」

「モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース」は、静岡県産のロメインレタスに馬蹄型海老フライと千切りのキャベツを乗せ、カツソースと桜えび入りマヨソースとともにライスプレートで挟んだ。福神漬けなど和の食材も使用したソースは、ライスバーガーとも相性抜群となっている。なお、馬蹄型海老フライの海老は駿河湾産ではない。



「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）〜桜えび入り和風マヨソース〜」

「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）〜桜えび入り和風マヨソース〜」は、トマト、ロメインレタス、千切りキャベツ、オニオンスライス、素揚げしたさつまいも（べにはるか）を入れたサラダに、桜えびをトッピングした。桜えびはもちろん、ロメインレタスとさつまいもも静岡県産を使用している。シャキシャキとした食感で心地よい苦みのあるロメインレタスや、甘みの際立つさつまいもに、ドレッシングとして桜えび入り和風マヨソースをかけることで、さまざまな食感や味わい、そして野菜と海の幸を一度に楽しめるごちそうサラダに仕上げた。なお、セット対象外となる。



「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク〜静岡県産ほうじ茶入り〜」

「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク〜静岡県産ほうじ茶入り〜」は、昨年好評を得たシェイクで、今年も販売するという。モスシェイク バニラに、静岡県産のほうじ茶を使用したソースを合わせた。ソースには、静岡県内で130年以上続く茶園である「深山園」のほうじ茶を使用している。焙煎した茶葉の豊かな香りと、ほど良い苦みが感じられる味わい深く飲みやすい商品に仕上げた。セット価格に140円追加すると、Mサイズをセットドリンクとしても選べる。

［小売価格］

まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース：700円

モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース：740円

まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）〜桜えび入り和風マヨソース〜：430円

まぜるシェイク ほうじ茶ミルク〜静岡県産ほうじ茶入り〜：Sサイズ 350円／Mサイズ 430円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

モスバーガー＝https://www.mos.jp