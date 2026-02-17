プラスは、手帳やカードを彩るデコレーションローラースタンプ「デコロール」シリーズから、ネコをモチーフにした限定デザイン「ネコロール」を、2月22日の「猫の日」に合わせて発売する。

「ネコロール」は、昨年8月に新発売した「デコロール」から生まれた限定シリーズ。コンパクトなスティック形状のローラーをコロコロと転がすだけで、手帳や日記が“ネコまみれ”に。好きな長さでかわいく飾って、自由に“ネコデコレーション”を楽しむことができる。



「ネコロール」

印面の柄は、ネコ好きの心をくすぐる4種類のデザインをラインアップ。5mm幅の「あしあと」と「けいと」の2種類は、非常に淡いインクカラーなので、両方の柄を組み合わせたり、アンダーラインとしてほんのり色付けを楽しむのにおすすめだとか。11mm幅は「かお」「うしろすがた」の2種類。いずれもシンプルなブラック色なので、上から色を塗ったり、デザインを書き加えることで、好きなネコに変身させることができる。





搭載しているインクは、紙の裏にインクが抜けにくく、また上からペンなどで色を重ねてもにじみにくいので、仕上がりもきれいとのこと。

同日発売のデコレーションテープ「ネコラッシュ」と組み合わせることで、デコレーションの幅がさらに広がり、オリジナリティあふれる演出が可能となる。

ネコの毛並みをイメージした本体は、並べてみているだけでも心を和ませてくれるデザインとなっている。

［小売価格］各550円（税込）

［発売日］2月22日（日）

プラス＝https://www.plus.co.jp