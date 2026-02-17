BMSGが公式サイトを更新。

「新経営体制への移行およびガバナンス体制の強化に関するお知らせ」と題する文書を公表し、「取締役COO・社外取締役候補者の決定およびリスクコンプライアンス室の設置」などについて、知らせました。

文書は、代表取締役であるSKY-HIこと日高光啓さんの署名で公表されました。



公式サイトでは「株式会社BMSG（以下「当社」）は、2025年12月25日付で公表いたしました経営指針に基づき、経営の透明性向上と監督機能の強化を目的とした新経営体制への移行にあたり、新たに取締役COO及び社外取締役の候補者を決定しましたので、お知らせいたします。」と、投稿。





続けて「当社は、代表取締役個人に依存しない組織的な意思決定と、客観的な監督・監査が機能する組織へと進化すべく、取締役会設置会社への移行準備を進めております。現在、新任役員の候補者選定および組織改編の策定を完了しており、所定の法的・事務的手続きを経て、2026年3月上旬を目処に新体制へと移行いたします。各種手続きが完了し次第、当社ホームページにてお知らせさせていただきます。」と、記しました。





1. 新経営体制の概要（2026年3月移行予定）

実務執行の責任者として新たに取締役COOを任命するほか、独立した立場から経営を監督する社外取締役を外部から招聘いたします。また、業務執行の適法性を監査する監査役を新たに選任し、取締役会を設置してガバナンスの客観性を担保してまいります。

2. リスクコンプライアンス室の設置と役割

取締役COO直属の専任組織として「リスクコンプライアンス室」を新たに設置いたします。本部署は主に以下の業務を担い、健全な組織運営を実効的に推進します。

・コンプライアンス教育の徹底

全役職員および所属アーティストを対象とした定期的な法的研修・倫理教育を実施し、法令遵守意識の定着を図ります。

・内部通報制度の整備と運用

組織内の問題を早期に発見・是正するため、匿名性が守られた外部窓口を含む内部通報ラインを構築します。

・ハラスメント防止策の策定

あらゆるハラスメントを排除するためのガイドライン策定とモニタリング体制を強化します。

3. 役員人事および略歴（2026年3月就任予定）

◼︎取締役COO候補 清水 裕（しみず ゆたか）

複数のエンターテインメント企業にて長年アーティストマネジメント、コーポレート、法務、EC事業を歴任。エンターテインメント業界における深い知見と大規模な組織運営の経験を持つ。BMSG創設期より参画し、執行役員CSOとしてアーティストマネジメント領域の総責任者を務め、当社の急成長を支えてきた。新体制移行後は、取締役COOとして経営実務の指揮を執る。

◼︎社外取締役候補 北川 廣一（きたがわ こういち）

1982年サントリー株式会社入社。「なっちゃん」「DAKARA」「BOSS」「ザ プレミアムモルツ」など、数々のヒット商品の開発・宣伝を主導。サントリー食品インターナショナル株式会社 執行役員兼CMO、株式会社サン・アド 代表取締役社長・会長等を歴任。現在は株式会社サニーサイドアップのシニア・ストラテジック・アドバイザーを務める。長年にわたるブランディングと企業ガバナンスの経験を活かし、当社の健全な発展を監督する。

4. 今後の展望

今回の新体制移行により、当社はクリエイティブの質の追求と、組織としての客観的な規律および透明性の高いガバナンス体制を両立させてまいります。所属アーティストが誇りを持って活動に専念し、ファンの皆様に心から信頼していただけるエンターテインメント企業として、一歩ずつ着実に歩んでまいります。

2026年2月17日

株式会社BMSG

代表取締役 日高光啓







