¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÛÃË»Ò£È£Ð¶â¥á¥À¥ë¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¡°ìÈÖ¤Î´¶¼Õ¤ÏÊì¿Æ¡ÖÀã¤Î¤Ê¤¤²£ÉÍ¤«¤é»³Íü¤ä¡Ä¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¼ïÌÜÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥à£Ê£×£Ó£Ã¡Ë¡¢½÷»Ò£È£Ð¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ï£±£±°Ì¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï£±£°°Ì¤È»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÊó¤ï¤ì¤ë¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢»×¤Ã¤¿³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬º£²ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡Àã¤Î¤Ê¤¤¸Î¶¿¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤ËÅßµ¨¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊì¿Æ¡£¡ÊÎý½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÀã¤Î¤Ê¤¤²£ÉÍ¤«¤é»³Íü¤ä´ôÉì¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë±¿Å¾¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ£¹°Ì¤Î¾®Ìî¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ç£±£¹ºÐ¤Î»³ÅÄ¤Ï¡Ö£´Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡×¤ÈÁáÂ®£³£°Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£