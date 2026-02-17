3児の母・ギャル曽根「お兄ちゃんと次女」仲良し肩車ショット公開「息子さんスタイル抜群」「微笑ましい日常」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントのギャル曽根が2月16日、自身のInstagramを更新。長男と次女の仲睦まじい様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大食いギャル「息子さんスタイル抜群」長男が次女を肩車する姿
ギャル曽根は「お兄ちゃんと次女。仲良し」とつづり、制服姿の長男と次女の姿を投稿。長男が次女を肩車して屋外を歩いている様子が収められており、兄妹の温かい関係性が伝わる1枚で「＃お兄ちゃんありがとう」ハッシュタグが添えられている。
この投稿には「仲良しでほっこり」「優しいお兄ちゃん」「息子さんスタイル抜群」「理想の兄妹」「素敵な家族」「見ていて温かい気持ちになる」「微笑ましい日常」などの反響が寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
◆ギャル曽根、兄妹ショット公開
◆ギャル曽根の投稿に反響
