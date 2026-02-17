有名人の顔の印象が変わると、SNSでは変化の理由はメイクなのか美容医療なのか整形手術なのかと議論になるのが恒例だ。ドナルド・トランプ米大統領をとりまく女性幹部たちは似たような見た目であることで知られているが、彼女たちの顔が富裕層女性特有の顔つきに変わってきたと評判だ。臨床心理士の岡村美奈さんが、最新のマー・ア・ラゴ顔が人々に及ぼす影響について分析した。

【写真】トランプ側近のひとり、レヴィット報道官も「マー・ア・ラゴ顔」

＊ ＊ ＊

“マー・ア・ラゴ・フェイス（マー・ア・ラゴ顔）”と聞いて、どんな顔を思い浮かべるだろう。米トランプ大統領の妻、メラニア・トランプ夫人かそれとも歴代最年少で大統領報道官に就任したキャロライン・レヴィット報道官か。おそらくそのどちらもがマー・ア・ラゴ顔だ。

マー・ア・ラゴといえば、米トランプ大統領のフロリダ州パームビーチにある別荘のことで、そのフロリダの富裕層の女性の間でよくみられる美容整形トレンドの顔らしい。ボトックスやフィラー。ヒラルロン酸などを駆使してシワのない、ピンと張った肌に高い頬骨、フェイスリフトで引き上げられたたるみのない顔、ふっくらしてボリュームのある唇、真っ白い歯、レーザーなどで肌質改善されたシミのない肌が特徴だ。

メラニア夫人の顔は唇こそ厚くないが、ピンと張った肌に高い頬骨が印象的。彼女のルックスがモデルという説もある。トランプ氏の次男、エリック・トランプ氏の妻、ララ・トランプの顔は、見ればすぐにわかるマー・ア・ラゴ顔。第二次トランプ政権の国土安全省長官に任命されたクリスティ・ノーム氏も、サウスダコタ州知事時代の顔とはまるで別人のマー・ア・ラゴ顔。そんなマー・ア・ラゴ顔が、トランプ政権やトランプ氏の周辺に多くみられるようになった。美容整形された顔に完璧なメイクと完璧なヘアスタイル。人によっては”やりすぎ”な印象も受けるし、個人的には決してそれが美しいとも思えない。

見た目の若さと美しさをアピールするマー・ア・ラゴ顔は、維持するためには定期的なメンテナンスが必要で、けっこうな金額がかかる。お金に余裕がなければ維持できない。そのためトランプ支持者からは富裕層の証、富の象徴とみられている。生まれた時から超富裕層なら別だが、自分がどの層に属しているのかは出世欲や権力欲が強いほど重要だ。マー・ア・ラゴ顔はその人の立ち位置を示すわかりやすい目印でもある。

そもそもトランプ氏は容貌や装いなどの見た目に目が向きやすいタイプだ。ウクライナのゼレンスキー大統領との1度目の会談、トランプ氏が反発した理由の1つがゼレンスキー氏が着ていた軍用ジャケット。2度目の会談ではゼレンスキー氏が黒のスーツを着用、トランプ氏はそれを褒めていたし、この会談での話し合いは有意義なものだったと聞く。

レヴィット氏が報道官に就任した際にトランプ氏は「彼女はスターだ。あの顔、あの頭脳、あの唇、その動き。まるで機関銃のように動くんだ」と彼女を称賛。トランプ氏に気に入られるには、まず外見を彼好みにすることが重要なのだろう。誉められたその顔を、レヴィット氏はさらにマー・ア・ラゴ顔へと進化？させている。ノーム長官やパム・ボンディ司法長官を始め彼女たちにとっては、トランプ氏と良好な関係を築き保持していくための1つの手法がマー・ア・ラゴ顔。彼好みの顔にすることで身内意識をアピールし、彼への忠誠を示しているといえる。。

トランプ支持の女性たちの間ではMAGAメイクなるものも取り入れられている。MAGAはトランプ大統領のスローガン「Make America Great Again」の略語。第二次トランプ政権誕生前後から流行っているというヘアメイクは、明るいブロンドヘアに濃い眉、コーラル系のチーク、強くはっきりと描かれたアイライン、マットなリップが特徴。ひと昔前のレトロなメイクはアメリカが元気だった1980年代をイメージさせる。レヴィット氏やボンディ氏、ララ・トランプ氏はその代表格で、MAGAメイクでトランプ氏のスローガン普及に一役かっているのだろう。

一般支持者はMAGAメイクで、富裕層やエリート層はマー・ア・ラゴ顔。顔やスタイルがステータスになり、同じトランプ支持者の中でおのずと階級構造ができていく。支持者らには手が届かない顔は成功の証でもあり、トランプを支え彼らが望む”変化”をもたらしてくれる希望の象徴かもしれない。支持者らの目には似た顔が並ぶことで、トランプの下、政権がより強固にまとまっていくように映るだろう。

マー・ア・ラゴ顔になった彼女たちの顔を見ても、美しくなったとは思えないのが正直なところ。トランプ氏やトランプ政権に関わっている彼女たちの顔は、この先どう進化してくのだろう。想像すると、なんだか怖い。