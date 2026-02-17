衆議院選挙の投開票から1週間が経った2月16日（月）。まだあたりが薄暗い午前6時半、JR津田沼駅北口で紙袋を手に、通勤に向かう人々にビラを手渡す男性の姿があった--中道改革連合の元共同代表・野田佳彦氏である。

【写真を見る】2017年の企画で「平成総理一番の悪筆」と評されてしまった野田氏の書道。野田氏が配っていた「敗戦の弁」

公示前勢力から議席を3分の1以下に減らすという大敗北を喫した中道。野田氏と斉藤鉄夫・元共同代表は9日、『歴史的な大敗の責任を取る』として辞任していた。全国紙政治部記者が語る。

「民主党政権時代に総理大臣も務めた野田氏ですが、議員になってから約30年以上地元・千葉で辻立ちを欠かさず続けてきたことから"辻立ちの野田"の異名があります。この日は今回の投開票後、初めての辻立ちとなったようです。

地元で圧倒的な知名度を誇る野田氏。今回も通算11度目となる当選を千葉14区で果たしましたが、2位となった自民党・長野春信氏に約1万3000票差まで詰め寄られるなど、決して磐石とは言えませんでした」

冒頭のように16日、JR津田沼駅に繋がる屋外の歩行者デッキに立った野田氏。記者が「今日は何を訴えるのですか」と聞くと、手に持ったビラを掲げて「これが全てです」と一言。そこからすぐに駅に向かう有権者に向かって、「おはようございます、行ってらっしゃい」と、謙虚に頭を下げながら2時間に渡ってビラを撒き続けた。

ビラに書かれた内容は、同氏が自身のブログで同日公開したものと同じだった。そこには下記のように、今回の選挙の"敗戦の弁"が綴られていた。

《長年仰ぎ見続けてきた先輩や苦楽を共にしてきたかけがえのない同志、将来有望な中堅・若手が議席に届かなかったことは、痛恨の極みです。この大敗の責任は、すべて共同代表である私にあり、その責任は極めて重大です。そのため、先週、「中道」の共同代表を辞任いたしました》

《自民党にガチンコ勝負で負けたという実感はありません。高市総理への期待感だけの「推し活」のようなイメージ論に、選挙戦全体が支配されてしまったように思います。何とも言えない独特の「時代の空気」に、私たちの訴えが飲み込まれてしまいました》

人々は皆足早に駅に向かい、ビラを受け取る人は全体の1割強。それでも野田氏に会釈したり笑顔で話しかけたりする人は多かった。野田氏に声をかけていた70代女性に話を聞いた。

「野田さんのクリーンで誠実な人柄が好き。今日も久しぶりに立っていらっしゃったから声をかけました。いつも真冬でも、朝からコートも着ないで私たちに挨拶してくれます。もうすでに頑張っている野田さんに『頑張ってください』とは言えなかったです」

8時半、ビラを配り終えた野田氏に記者が再度話しかけると、こう応じた。

--津田沼駅を行き来する人々の反応は応援している声が多かったようだが。

野田：「そうですね、結果出た後だから、がっかりしてると思ったんでしょう」

--撒いていたビラの中に書かれていた「高市首相への期待感だけの推し活のようなイメージ論に支配された選挙」とは？

野田：政策論争を何もしませんでしたからね。期間が短かったし、討論会も出てこなかった。

--記者会見では、選挙戦のラスト2日、抗えないような空気感があったと話していたが。

野田：ええ、もうどうしようもない空気感でしたよ。空気感なので、具体的には言えないですが。

--高市首相の「食品消費税2年間ゼロ」は実現されると思うか？

野田：中身を聞いていませんからわからない。討論会に出て来ないんですから。

--あまり期待していないということ？

野田：いやいや、わかりませんから断定はできません。

2月1日に予定されていた『日曜討論』（NHK）に高市氏が欠席したことを強調した野田氏。その後、野田氏は記者に丁寧に頭を下げ、慌ただしく車に乗って走り去った。

前出・政治部記者の話。

「野田氏は中道結成時『1+1=2に届かなければ失敗だ』と話していたのだから、自信はあったのでしょう。ただ今回の惨敗で、党内部では相当なショックが広がっている。

野田氏は高市氏への"推し活のようなイメージ論"が影響したとしていますが、果たして本当にそうなのか。急結成の中道が、与党批判だけでなく何をする政党なのか、有権者に伝えきれていなかったというのが正直な見立てです。野田氏が今後どの政党に与するかは不明ですが、今一度敗因を見定めないといけないでしょう」

ビラでは《背水の陣どころか水中の陣です。ドボンと落ちた水の中から浮かび上がり、崖に爪立て這い上がる決意です。引き続きのご支援を心よりお願い申し上げます》と締めた野田氏。"どじょう"を自称する彼はここからどう再起を図るのか。