芸能活動20周年を迎えた前田敦子（34）は、自身14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）を刊行するにあたり、「お芝居のアウトプットが続いたタイミングがあって、だったら写真集に向けて自分と向き合うのもいいかもしれないと思った」と語る。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】「やれることは全部出し切りました。だから、これが最後の写真集」と語った前田敦子ラスト写真集よりアザーカット

2010年の著書『前田敦子の映画手帖』（朝日新聞出版）では、映画を1日に5〜6本観る時もあると明かしていたが、自分のなかでどうバランスを取っているのか。

「1日に5〜6本……そうですね、そんな時期もありました（笑）。観ることだけがインプットのすべてではないと思っているんですけど、今は常日頃、子どもがいてくれるのが大きいかもしれません。自分の生活、前田敦子っていう一人の人生の『生活に軸を置く』っていう時間が、私はインプットとしてすごく大事なんじゃないかと思っているので。子育てはそういう意味で、すごく切り替えるタイミングになります」

子育てと自分の時間との両立に悩みを抱える人も少なくない。ところが前田にとって、2019年に誕生した長男と過ごす時間は「すごく助かっている」のだという。「自分の心に正直にいたいタイプ」と自己分析する、前田らしさでもあるのだろう。

「若い頃って、自分にすべて時間が使えるじゃないですか。だからこそ、振り返るタイミングもなかなか分からなくて、映画を5本も6本も観ちゃうとか。ずっとそういう時間の使い方をしてしまって、まぁ、偏ってはいたのかなぁと（笑）。今でもたぶん、平均よりも色んなものを観てるとは思いますし、よく『いつドラマや映画を観てるの？』って聞かれるんですけど、子どものおかげでだいぶ時間の使い方が上手になったかなって思います」

「私は人生設計をしないタイプ」

14歳でAKB48のオーディションを受けた時から、前田は「いずれ女優になりたい」と語っていた。当時から憧れの存在だと公言してきた柴咲コウと、昨年はドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）で共演も果たした。AKB48として、俳優として様々な景色を見てきた今、俳優としての将来のビジョンをどう描いているか尋ねた。

「私は人生設計をしないタイプなので、ずっと柔軟でいたいですね。自分をこういう人だとか、こういう職業、こういう役者だって、自分で作りたくないんです。そういう肩書きみたいなものを、外から作ってもらえちゃうお仕事でもあると思うんですよ。だから、自分で型にはまりたくないと思っています」

写真集『Beste』でも「自分で写真を選ぶと偏ってしまうので、逆に選んじゃいけないと思っていました」とポリシーを貫いた。一方で、「仕事がすごく好き」とも語る前田は、自分なりの「仕事との向き合い方」も見つけているという。

「たとえ大変なことがあっても、やめずに続けることが大切だなって。お仕事の流れやペースが変わっていくことはあると思うんですけど、『そっと休めばいい』のかなと思います。ただ、今までは……あまりそうできてないですね（笑）。これからです（笑）。『休みます』とか『やめます』って、人に言わない方法を探していくんでしょうね」

【プロフィール】前田敦子（まえだ・あつこ）／1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。2012年にグループを卒業後、俳優として活動。2025年12月8日に芸能活動20周年を迎えた。ラスト写真集『前田敦子 Beste』（講談社刊）は全国の書店にて好評発売中。X【@Atsuko_100】、Instagram【@atsuko_maeda_official】。