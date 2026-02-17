2月13日配信の報道番組『ABEMA Prime』（ABEMA、以下アベプラ）で、社民党副党首・ラサール石井参院議員（70）との激論が話題を呼んだお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（42）。

8日投開票の衆議院選挙で、前身の社会党時代を含めて初の議席数ゼロという惨敗を喫した社民党。そうした結果を受けて石井氏はアベプラに出演したが、松陰寺は「やっぱり社民党はちょっと今後、まぁ、あまりいい未来は見えないなという風には僕は思ってて」などと臆することなく意見を伝えていた。

また、石井氏が自民党のSNS戦略をめぐって「お金かけてると俺は思うんだよね」と主張すると、松陰寺は「社民党さんもお金があったら勝てたということですか？」と質問。石井氏が「いやいや、そういう風にやるかどうかはわかんないけど、お金があればそれはできました」と返すと、「そこが僕、分析できてないなって、そういうことじゃないんじゃないかな」と率直にコメント。

松陰寺の切り返しは、安全保障の話題でも注目を集めた。

石井氏が「明日、高市さんが“戦争します”って言ったら、“行け行け〜！”ってなるような気がする」と述べると、松陰寺は「ならないですよ」「“戦争しよう”はならないですよ、誰も望んでいないですよ、そんなこと」と反論。それでも石井氏が「いやいや、だって自分とこじゃないんだよ、沖縄なんだよ」と主張すると、「沖縄も日本ですよ」と冷静に訂正したのだった。

「ラサールさんと松陰寺さんのやり取りはネットやXでも話題になり、松陰寺さんの意見に《正論》《冷静で的確な対応が素晴らしい》と支持する声が続々。アベプラでの松陰寺さんは、石井さんを言い負かせようとすることなく、自分の意見をしっかり伝える姿が印象的でした。落ち着いて相手の話に耳を傾けるなど、対話を重んじる姿勢も共感を呼んだのかもしれません」（テレビ誌ライター）

■「考えるきっかけの橋渡しをしたい」松陰寺が5年前に語っていた“願望”

そんな松陰寺は、衆院選を特集した14日放送の『池上彰のニュースそうだったのか!!』（テレビ朝日系）にも出演。同番組には不定期でゲスト出演しているが、博識で知られるお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）と並んで存在感を発揮していた。

例えば、国連通常予算の分担率のクイズでは「2位は中国、3位は常任理事国じゃないけど日本」と正解を回答。アメリカが軍事的圧力を強めているイランについても、「トランプさんが何か悪いことしてんじゃないかっていうのもあるんですけど、あの（イラン政府）の独裁もどうなんだっていう論もなきゃいけないんじゃないかと思っていて。イランの民衆がどう思っているかっていうのを、もうちょっと深堀して考えた方がいいかなと思いますね」と私見を述べていた。

今回の衆院選をきっかけに脚光を浴びた松陰寺だが、過去には“報道番組や社会派番組に出演したい”という願望を明かしたことがあった。

『M-1グランプリ2019』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の決戦で3位となり、“誰も傷つけない笑い”で一躍人気芸人の仲間入りを果たしたぺこぱ。ブレイク真っ只中の’21年1月に放送された『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）では、“10年後の未来予想図”として松陰寺の「報道番組のMCをやって、そのキャスティング権を握りたい」という願望が紹介されていた。

松陰寺はその理由について、「昔から『朝まで生テレビ！』とか大好きで。僕らのネタのなかにも世界情勢とかをちょっと入れつつ。考えるきっかけの橋渡しをしたいんですよ、若者に」とコメント。その上で、こう熱弁していた。

「最終的には、今、自分がどういう時代に生きて、どういう世界を目指して、そして次の世代に何を残していくべきなのか。そういうことを今の世の中、考えなさすぎ。で、テレビでそういうことを言うと、“芸人はお笑いだけやってろ”って言われるじゃないですか。それも僕違うと思ってて。意見は持ってていいんじゃないかって」

前出のテレビ誌ライターは言う。

「この放送回では相方・シュウペイさん（38）も出演し、松陰寺さんが“SNSの裏垢を3つ持っている”と暴露する場面がありました。松陰寺さんはSNSで政治に関する発信をしていたそうですが、ある政治家からブロックされてしまったことも告白。悪口を書き込んでいたわけではなく、“こういう政策や批判があります”と意見を投げかけていたところ一方的に論戦を打ち切られてしまったとか。

また当時、松陰寺さんがSNSで発信していたのは、テレビで政治的発言がしづらい風潮があったからだそう。ですが5年経った今では、その風潮も変化しつつあります。ラサールさんを“論破”したことをきっかけに、活躍の場が広がるかもしれません」

思い描いた“10年後の未来”は、近い将来実現するかも？