

四国運輸局が入るサンポート高松合同庁舎南館

2025年12月、香川県三豊市沖でプレジャーボートの座礁事故を起こしたとして、四国運輸局は17日、三豊市詫間町志々島で海上タクシー事業を行う「志々島オーシャンズ」に対し、輸送の安全確保に関する命令文書を出す行政処分を行いました。

四国運輸局によりますと、2025年12月3日、志々島オーシャンズが運航するプレジャーモーターボート「オーシャンズ」（定員10人）は、大人2人を乗せて三豊市の宮ノ下港から志々島まで航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故を起こしました。

12月3日に坂出海上保安署から報告があり、四国運輸局が12月17日に立ち入り検査を実施。安全管理規定などに違反する事実が確認されたため、命令文書を出しました。

命令の内容は「経営代表者が安全マネジメント態勢を適切に運営すること」や「船長は事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署などに連絡すること」など7項目です。改善のために行った具体的措置を3月17日までに文書で報告することを求めています。