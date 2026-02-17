2025年12月8日に芸能生活20周年を迎えた前田敦子（34）が、AKB48を卒業した2012年以来、14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）を刊行した。グループ卒業後の14年間、写真集のオファーが「ないこともなかった」と明かしながらも、このたび久々の撮影に臨んだ経緯を話してくれた。【前後編の前編】

【写真】「やれることは全部出し切りました。だから、これが最後の写真集」と語った前田敦子ラスト写真集よりアザーカット

「ふだんお芝居の仕事をしていて、オファーをいただいた時はがっちりドラマ撮影が入っていたので、なんだか"空っぽ"になっている部分があるなって感じていた時期だったと思います。ドラマでいっぱいいっぱいだったわけではないんですけど、役者として自分のなかで貯まっていたものが、徐々に徐々に、少しずつ足りなくなっている感じがすごくしていたんです。私は『自分の心には正直にいたい』と思うタイプなので、そういうところには割と敏感なほうで。グループを卒業したのも、そういうことだったんだと思います」

役者としてアウトプットが続き、"空っぽ"な部分を感じていた前田は、インプットの時間を必要としていた。写真集もアウトプットの一つでは？ と尋ねると、「いえいえ、私のなかでは全然違うんです」と頭を振った。

「大きく一括りにお仕事だっていう感覚ではないので、まったく別ジャンル。だからこそ写真集は、逆に私のなかでしっかり向き合えたのだと思います」

過去に類を見ない写真集にしたい――そんな思いから他の作品を研究し、カメラマンの北岡稔章氏やスタッフと打合せを重ねたという。なかでも見どころの一つとなっているランジェリーシーンは、特に念入りにフィッティングを行なったとか。そうした準備の裏には、「14年ぶり」という時の経過に伴う思いがあった。

「それはもう、14年前から今ってなると、責任っていうものがしっかりあると感じるからですね。あの頃は、自分で考えて何かを作ることができるようなフェーズではなかったんですけど、今は34歳になって、やるからには責任を持ってちゃんと良いものを作りたいなって。そういう意味で、最初からちゃんと打合せに入らせてもらいました」

テーマは「大人の恋」

撮影前の最後の1か月は、ピラティスに週3回通ってボディメイクを徹底。そうして挑んだ写真集のテーマは「大人の恋」だ。撮影地はオーストリアの首都で、芸術と音楽の街・ウィーン。自身がテーマに合わせるため、「女性らしさを残しつつ、締まった身体にするのがとても大変でした」と振り返る。出来上がった写真集を見て、前田はこう語った。

「やれることは全部出し切りました。だから、これが最後の写真集。『大人の恋』のテーマ通りに、本当に一緒に旅をしているような一冊になりました。撮影のいちばん最後に、山奥のコテージに行ったんですけど、そのシーンはすごく空気感が好きですね。ウィーンの山奥のあの空気が、そのまま写真にも写っている気がしています。ぜひ手に取っていただき、落ち着いてゆっくり観てほしいですね」

インタビューの後編では、自分の時間と子育て、インプットとアウトプットの両立について、そして仕事との向き合い方、休み方について語っている。

【後編につづく】

【プロフィール】前田敦子（まえだ・あつこ）／1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。2012年にグループを卒業後、俳優として活動。2025年12月8日に芸能活動20周年を迎えた。ラスト写真集『前田敦子 Beste』（講談社刊）は全国の書店にて好評発売中。X【@Atsuko_100】、Instagram【@atsuko_maeda_official】。