Èý´Ö¡¢¸ý³Ñ¡Ä40Âå¤Î¡È4ÂçÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª ¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë
¡¡¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¡¢Èý´Ö¤Î¥·¥ï¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¸ý³Ñ¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î40Âå¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÈ©Çº¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢4ÂçÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥á¥¤¥¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤ÎÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä1¡§Èý´Ö¤Î¥·¥ï
¡¡Èý´Ö¤Î¥·¥ï¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¡ä
¡ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æüº¢¤«¤é¡¢¥·¥ï²þÁ±¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈþÍÆ±Õ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é30Ê¬°Ê¾å¶õ¤±¤Æ¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ë¡¢±úÆÌ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¤ò»Å¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È´ó¤ê¤Î¼Á´¶¤¬¡ý¡£
£ ´éÁ´ÂÎ¤Ë»È¤¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ñ¡¼¥ë´¶¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¥·¥ï¤ò°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ç¥·¥ï¤Î°õ¾Ý¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÉ¤êÊý¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯»Ø¤ÇÈý´Ö¤Î¥·¥ï¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢·Ú¤¯Ã¡¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¾¯ÎÌ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸÷¤ÇÈô¤Ð¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÅÉ¤êÊý¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥ »Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤«¥Ñ¡¼¥ë´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼·Ï¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤«¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÇö¤¯½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤ÎÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä2¡§¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ
¡¡¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç5ºÐ¤¯¤é¤¤Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤±¤ì¤É¡¢¹Â¤Ë±è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¡ä
¡ ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤È¤Û¤É¤è¤¤¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ò·Ú¤¯»Ø¤Ç¹¤²¤ÆÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÈÆ±¤¸Í×ÎÎ¤ÇÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ È©¤è¤ê¤âµ¤»ý¤ÁÌÀ¤ë¤á¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¾®¤µ¤ÊÀþ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«°ú¤¡¢¤½¤ì¤ò»Ø¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç·Ú¤¯Ã¡¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¾®É¡¤Î²£¤Î¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢»°³Ñ¤òÉÁ¤¤¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤ »Å¾å¤²¤Ë¤ÏÈý´Ö¤Î¥·¥ï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤«¥Ñ¡¼¥ë´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼·Ï¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤«¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÇö¤¯½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤ÎÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä3¡§²¼¤¬¤Ã¤¿¸ý³Ñ
¡¡¸ý³Ñ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´é¤Î²¼È¾Ê¬¤¬¤¿¤ë¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¡ä
¡ ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Þ¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¤é¡¢¿°¤Î·Á¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£²¼¿°¤Î³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò¾¯¤·ºï¤Ã¤Æ¡¢¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡¤Ç·è¤á¤¿¾ì½ê¤ò»Ä¤·¡¢Â¾¤Ï¾Ã¤·µî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢É®¥Ú¥ó¥¿¥¤¥×¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¼è¤Ã¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¯ÎÌÅÉ¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤éÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¡£
£ ¢¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ü¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤ÎÏ·¤±¥Ñ¡¼¥Ä4¡§¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¥Â¥«¥é¤â¥À¥¦¥ó¤·¡¢¥·¥ï¤Ã¤Ý¤¯Ï·¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
