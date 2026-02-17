プロスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「東和薬品ｐｒｅｓｅｎｔｓ 羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」（３月７〜９日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで）がＨｕｌｕで独占ライブ配信とリピート配信されることが１７日、発表になった。

３日間行われる本公演の独占ライブ配信に加え、千秋楽となる９日公演の終了直後に実施されるインタビューも配信特典映像として独占ライブ配信する。さらに東日本大震災から１５年にあたる１１日には９日公演の模様をリピート配信するほか、同日午後９時から２２日午後１１時５９分まで全公演を見逃し配信する。配信特典映像のインタビューはリピート配信、見逃し配信でも視聴できる。

「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」は２０１８年の平昌五輪のエキシビションで羽生さんが滑ったプログラム。今年で４回目となるショーは、ゲストにハビエル・フェルナンデスさん、ジェーソン・ブラウンさん、シェーリーン・ボーン・トゥロックさん、宮原知子さん、鈴木明子さん、田中刑事さん、無良崇人さん、本郷理華さん、ビオレッタ・アファナシバさんを迎えるほか、スペシャルゲストとして東北を拠点として活動する東北ユースオーケストラが出演する。