織田信成氏 豪華アスリート3S！「目が全然開いてませんよ」というDMに返答…「これ限界です」
プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が17日に自身のインスタグラムを更新。アスリート豪華3ショットを投稿した。
自身のインスタグラムで「ひるおび！ありがとうございました！」とつづり始めた。
「葛西さんの解説でスキージャンプの事が理解できるようになり、そばで聴けるなんてめちゃくちゃ贅沢な時間でした！安藤ミキティーー！！もありがとう」とTBS「ひるおび」で共演した安藤美姫、葛西紀明との豪華3ショットを投稿した。
そしてスケート仲間の安藤に向けては「テレビで『なるくん』って言われるとみんな『？？』ってなるからやめてな。爆笑」と指摘した。
「DMで『目が全然開いてませんよ』って数万件頂いているのですが…」と記した上で「本当にもう許してください勘弁して下さい。涙関係なくそもそもそんな開いてないんです。メイクさんにも必死のパッチでホットアイブローなどしてもらってますが、これ限界です」と説明した。
この投稿に安藤は「織田さん ひるおび今日もご一緒させていただきありがとうございました！ついついナルくんがいると安心してしまって“ナルくん”って呼んじゃってごめん。以後気をつけます！！！ありがとう〜」とコメントした。