プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が17日に自身のインスタグラムを更新。アスリート豪華3ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「ひるおび！ありがとうございました！」とつづり始めた。

「葛西さんの解説でスキージャンプの事が理解できるようになり、そばで聴けるなんてめちゃくちゃ贅沢な時間でした！安藤ミキティーー！！もありがとう」とTBS「ひるおび」で共演した安藤美姫、葛西紀明との豪華3ショットを投稿した。

そしてスケート仲間の安藤に向けては「テレビで『なるくん』って言われるとみんな『？？』ってなるからやめてな。爆笑」と指摘した。

「DMで『目が全然開いてませんよ』って数万件頂いているのですが…」と記した上で「本当にもう許してください勘弁して下さい。涙関係なくそもそもそんな開いてないんです。メイクさんにも必死のパッチでホットアイブローなどしてもらってますが、これ限界です」と説明した。

この投稿に安藤は「織田さん ひるおび今日もご一緒させていただきありがとうございました！ついついナルくんがいると安心してしまって“ナルくん”って呼んじゃってごめん。以後気をつけます！！！ありがとう〜」とコメントした。