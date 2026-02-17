バンクーバー五輪男子フィギュア代表でプロスケーターの織田信成氏が１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。あまりに泣きすぎて、ついに専用ティッシュが用意された。

ミラノ・コルティナ五輪では、フィギュアスケートペアで、りくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来が大逆転金メダルを獲得。ＳＰでは信じられないリフトのミスがあり、木原がショックのあまりずっと泣いていたというが、困難な精神状態を乗り越えて、見事金メダルを勝ち取った。

織田氏はフジテレビ系「サン！シャイン」に生出演し、ＶＴＲが終わった瞬間にすでに泣いていた。「これがまさに２人の絆」「どんなことがあっても支え合ってやっていくのは、すごく良い気持ちを作っていったんじゃないか」とコメント。

「力強いというか、嬉しく思う」などというと涙が止まらず、ＭＣの谷原章介、佐々木恭子アナが「良かった、絶対いけるって言ってくださっていた」と織田氏がりくりゅうペアの優勝を推していたことに、こちらも感激の面持ち。スタジオは自然と拍手がわき起こり、織田氏は「ぼくは何もしてないです、本当に」と泣きながら笑った。

この時も、織田氏の横には箱ティッシュが置かれていたが、続く「ひるおび！」では、恵俊彰が「朝から織田さん、大号泣。『サン！シャイン』も見てましたけど、うちのスタッフ、こんなものを作らせてもらいました」と織田の顔写真と「織田さん専用」と書かれた箱ティッシュを用意。恵は「万が一泣く場合は、これを使って」と渡すと、織田氏は「お台場でも泣いたけど、赤坂でも泣いていいんですか？」と照れ笑いを浮かべていた。