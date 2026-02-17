新潟市保健所は2月17日、新潟市中央区の飲食店で食中毒が発生したことを発表しました。



新潟市保健所によりますと、食中毒が発生したのは新潟市中央区西堀前通にある飲食店「しゅん咲」です。



飲食店を利用した人から「2月7日に3人で飲食店を利用したところ、9日から下痢・吐き気の症状を呈した。同行者も同時期から体調を崩している」と2月13日に保健所に連絡があったということです。





保健所の調査の結果、2月6日から10日の間にこの飲食店を利用した5グループ27人のうち5グループの19人が下痢、おう吐、腹痛などの症状があったということです。さらに、飲食店の調理従事者3人と利用客10人からノロウイルスが検出されたということです。またノロウイルスの検出された13人の共通の食事がこの飲食店で提供されたものであると判明したことなどから保健所はこの店の食事を原因とする食中毒と断定しました。飲食店は、13日から営業を自粛し、施設の消毒・清掃を行っているということです。市は、火を通す料理は十分に加熱することや手洗いの徹底などを呼び掛けています。【ノロウイルスの特徴】・ノロウイルスに汚染された食品を摂取することにより感染する。・感染後1～2日間の潜伏時間の後、おう吐、下痢、腹痛、発熱等を引き起こす。・ノロウイルス汚染のおそれのある食品は85～90℃・90 秒間以上の加熱により死滅させることができる。【予防のポイント】・加熱調理食品は十分に加熱する。※ノロウイルス汚染のおそれがある食品（二枚貝等）は中心部が85～90℃・90 秒間以上加熱。・調理前、トイレ後、作業が変わる時など十分な手洗いを徹底する。2度洗いが有効です。・調理器具・設備の洗浄消毒を徹底する。・調理従事者が下痢やおう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しない。