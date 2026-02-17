「砂漠の中にあるのに綺麗」畑岡奈紗がサウジアラビアでの試合を報告 ベテラン、上原彩子との2ショットも披露！
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを日本語と英語で更新。今季2戦目となる欧州女子ツアー「PIFサウジ女子インターナショナル」に参戦したことを投稿した。
【写真】サウジアラビアの伝統料理に興味津々の畑岡奈紗
「2回目のサウジアラビアでの試合でしたが、砂漠の中にあるのに綺麗なコースコンディションでした」と素晴らしいゴルフ場を称賛したものの、「結果は優勝スコアに3打届かず6位タイ」だったことを報告。悔しさをにじませながらも「重いグリーンと風のコンディションでの課題は特にショートパット！」「しっかり打っていけるように練習します」とさらなる向上を誓っていた。投稿1枚目は昨年から米国女子ツアーに参戦したユン・イナ（韓国・水色のトップス）やキャディたちと撮った写真。また歴史的な建造物を彷彿とさせるレストラン「ナジュド・ヴィレッジ」を訪問すると、本格的なサウジアラビア料理を興味深そうに楽しむ畑岡の姿や、近年は欧州女子ツアーを主戦場にするベテラン、上原彩子と大きなラクダの置物の前で撮った2ショット、そしてサウジ土産の定番、デーツ（ナツメヤシの実）をドライフルーツにした詰め合わせの写真などを公開した。投稿の最後には英語でも「素晴らしい大会を開催してくれてありがとう。本当に楽しかったです」と感謝の言葉を記していた。投稿を見たファンは「4日間60台&今回もトップ10入り お疲れ様でした」など、畑岡の健闘を称えていた。畑岡の次戦は19日に初日を迎える「ホンダLPGAタイランド」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらが練習後のプールでリラックス！ 「ゴルフ場を眺めながら」泳ぐ姿も公開してハワイ合宿の様子を報告
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も
【写真】サウジアラビアの伝統料理に興味津々の畑岡奈紗
「2回目のサウジアラビアでの試合でしたが、砂漠の中にあるのに綺麗なコースコンディションでした」と素晴らしいゴルフ場を称賛したものの、「結果は優勝スコアに3打届かず6位タイ」だったことを報告。悔しさをにじませながらも「重いグリーンと風のコンディションでの課題は特にショートパット！」「しっかり打っていけるように練習します」とさらなる向上を誓っていた。投稿1枚目は昨年から米国女子ツアーに参戦したユン・イナ（韓国・水色のトップス）やキャディたちと撮った写真。また歴史的な建造物を彷彿とさせるレストラン「ナジュド・ヴィレッジ」を訪問すると、本格的なサウジアラビア料理を興味深そうに楽しむ畑岡の姿や、近年は欧州女子ツアーを主戦場にするベテラン、上原彩子と大きなラクダの置物の前で撮った2ショット、そしてサウジ土産の定番、デーツ（ナツメヤシの実）をドライフルーツにした詰め合わせの写真などを公開した。投稿の最後には英語でも「素晴らしい大会を開催してくれてありがとう。本当に楽しかったです」と感謝の言葉を記していた。投稿を見たファンは「4日間60台&今回もトップ10入り お疲れ様でした」など、畑岡の健闘を称えていた。畑岡の次戦は19日に初日を迎える「ホンダLPGAタイランド」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらが練習後のプールでリラックス！ 「ゴルフ場を眺めながら」泳ぐ姿も公開してハワイ合宿の様子を報告
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も