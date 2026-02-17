柏木由紀子「主人の…」 亡き夫・坂本九さんの“ジャンパー”を華麗に着こなし反響「綺麗に保管されてるの素晴らしいです！」
俳優の柏木由紀子（78）が16日、自身のインスタグラムを更新。亡き夫・坂本九さん（享年43）のスタジアムジャンパーを着用した姿を公開した。
【写真】「可愛くて素敵です」亡き夫・坂本九さんの“ジャンパー”を華麗に着こなす柏木由紀子
柏木は投稿で「主人の@kyusakamoto.officialスタジアムジャンパー着てみました @girra2005 でオーガニックカラーでカラーリングした日」とつづり、愛犬を抱いたカジュアルコーデを披露。ネイビーのスタジャンにデニムを合わせた自然体の着こなしに、往年の思い出を感じさせる投稿となっている。
コメント欄には、温かな反響が相次ぎ「スタジアムジャンパーがとってもお似合いですね。すごく若々しく感じます」「良くお似合いです 綺麗に保管されてるの素晴らしいです！」「可愛くて素敵です」「とっても素敵 格好良いですよね」「九ちゃんのスタジアムジャンパーお似合いで素敵です」「物持ちが良過ぎます」など、称賛の声が多数寄せられていた。
大切な人の思い出の品を日常の装いとして取り入れた柏木。自然体の装いとともに、時を超えた愛情が感じられる投稿となっている。
