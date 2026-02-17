タレントのMEGUMI（44）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。グラビア界で生き残る術について語った。

この日は現役人気グラビアアイドルの森脇梨々夏、工藤理子、榎原依那がゲスト出演。森脇は人気の指標について「デジタル写真集の売り上げが大切と聞く」と明かした。MEGUMIが「昔のグラビアはアンケートで。“誰が出てたから買ったんですか？”ってめちゃくちゃアナログでやっていた」と振り返ると、森脇は「ハガキはみんなに“買ってね”って言えないじゃないですか。SNSとかがないから。どうしてたんですか？」と質問した。

MEGUMIは「ポーズで差別化ですよね」と回答。「小池（栄子）さんがこれやるなら自分はこっちでいこうみたいな。太陽系が若槻（千夏）さんだったら、自分は日陰で」とライバルとの差別化を意識していたことを告白し、現役グラビアアイドルを感心させた。

続けて、「脇を見せてたんですよね」と回想。「“脇を見せると売れる”って当時言われていた。脇はみんなやってらしゃらなかったので。“アンケート書いてね”っていうより、自分でMEGUMI商店みたいな感じでやる」と明かした。

榎原は「私、今それやっています」と告白。MEGUMIは「継承していただいて。差し上げます」と話した。