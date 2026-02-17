¶õ¤²È¤ÎÇÄ°®¡¢¾ÃËÉÁÈ¿¥¤Î13¡ó¡¡Ì©½¸²ÐºÒÂÐºö¤Ç¼ê°úºöÄê¤Ø
¡¡Á´¹ñ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Î¤¦¤Á¡¢¶õ¤²È¤Ê¤É´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê²È²°¤ÎÇÄ°®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï13.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤¬±ä¾Æ³ÈÂç¤Î°ì°ø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃËÉÄ£¤Ï¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤ä²þÁ±»ØÆ³¤Î¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼ê°ú¤ÎºöÄê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ720¾ÃËÉËÜÉô¤È¡¢¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¤Ê¤¯¾ÃËÉÃÄ¤Î¤ß¤¬³èÆ°¤¹¤ë29Ä®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ÐºÒÂÐºö¤Ç¶õ¤²È¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉË¡¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒÍ½ËÉ¾å´í¸±¤Ê¶õ¤²È¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃËÉÄ¹¤ä¾ÃËÉ½ðÄ¹¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÊª¤ÎÅ±µî¤ä·úÊª¤Î²þ½¤¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£