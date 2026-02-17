山下美月、大人な黒オフショル纏う「CanCam」“きれいめお姉さん”特集号表紙に登場
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の山下美月が、2月20日発売の『CanCam』（小学館）4月号通常版表紙に登場。大人の色気と気品にあふれる美麗ショットを披露している。
【写真】26歳元乃木坂人気メンバー、黒オフショル姿で“きれいめお姉さん”に
ライフステージが変わる春は、おしゃれもメイクも欲張りにバージョンアップ。今号では「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」と題し、大人っぽくて女っぷりもいい“新しいワタシ”に出会える特集が掲載されている。
通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下。デコルテラインがまばゆい黒のオフショルを身にまとい、大人の色気と気品にあふれる美麗ショットを披露した。エレガントなブラックコーデに効かせた、トレンドのきれいめピンクメイクとゴールドのジュエリーにも注目。洗練された佇まいと、凛とした眼差しで魅了する山下の姿はまさに憧れの“きれいめお姉さん”だ。
カバーガール特集では、2025年免許を取得しドライブに夢中だという山下と一緒に、最旬トレンドを巡る春のドライブへ。王道のトレンチコートをレディにまとったり、カジュアル×きちんと感が楽しいデニムのビスチェとパンツをセットアップで着こなしたりと、春の日差しに映えるコーデで誌面を彩る。さらに、最近車でお出かけしたスポットや車内でよく聴くお気に入りの1曲など、リアルなドライブ事情もたっぷり披露。「助手席に乗る人に求めるのは、私を信じる気持ちです（笑）」という山下、その心は…。特集のテーマにちなんだ「もし転生できるなら〇〇になりたい！」というお題にも回答した。
全40ページの特集では、この春に取り入れたい、イイ女オーラが全開の転生アイテムにフィーチャー。「きれいめトレンチ」と「お姉さんツイード」の最強アウター対決に始まり、上品な色気が宿る「程甘レース」の着こなし術などが掲載されている。中でも注目は、スタイルを自動補正してくれるその名も“AIシルエット”の「ミディ丈スカート」。AラインやIラインを意識して着こなせば、360°どこから見ても完璧なお姉さんに。ほかにも、履くだけでスタイルがよく見える「美脚パンツ」や、ハッピーオーラをまとう「うす盛りピンクメイク」など、ファッションからビューティまで、きれいめお姉さんへの近道を徹底ナビ。SNSでも話題の美女・中野恵那他、元アイドルが実体験を明かす、リアルな転生ストーリーも見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆山下美月、大人な黒オフショル姿を披露
◆山下美月、リアルなドライブ事情を披露
