元AKB48福留光帆、猫モチーフの手作り生チョコサンド披露「売り物みたい」「みんな表情が違って可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】元AKB48の福留光帆が2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスイーツを公開し、注目が集まっている。
【写真】大喜利話題の22歳元AKB「手が込んでる」猫モチーフの手作りスイーツ
福留は「ウォーキングしようと思ってお家でた瞬間うんち踏んで、即家帰って生チョコサンドを作ることによって自分の機嫌をとった！！！！！」とつづり、白のチョコで顔やヒゲが書かれた猫型の手作りスイーツを披露。「このひび割れにゃんこちゃん達を錬成しないとどうなってたんだろうと思うくらい！！！！！」と心情を記している。
この投稿に「売り物みたい」「みんな表情が違って可愛い」「手が込んでる」「味がある」「食べたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大喜利話題の22歳元AKB「手が込んでる」猫モチーフの手作りスイーツ
◆福留光帆、猫モチーフの手作りスイーツ披露
福留は「ウォーキングしようと思ってお家でた瞬間うんち踏んで、即家帰って生チョコサンドを作ることによって自分の機嫌をとった！！！！！」とつづり、白のチョコで顔やヒゲが書かれた猫型の手作りスイーツを披露。「このひび割れにゃんこちゃん達を錬成しないとどうなってたんだろうと思うくらい！！！！！」と心情を記している。
◆福留光帆の投稿に反響
この投稿に「売り物みたい」「みんな表情が違って可愛い」「手が込んでる」「味がある」「食べたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】