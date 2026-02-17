原日出子「張り切って作り過ぎました」家族への手料理5品公開「お店みたいに豪華」「素敵なディナー」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の原日出子が2月16日、自身のInstagramを更新。家族への手料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「お店みたいに豪華」いちごとブラッターチーズの手作りカプレーゼ
原は「家族が揃ったので かあちゃんはつい張り切って作り過ぎました」と添え、手料理の写真を投稿。赤と白のコントラストが美しい「いちごとブラッターチーズのカプレーゼ」、ポーチドエッグが3つのった「ホワイトアスパラとインゲンのビスマルク」、鮮やかな緑が綺麗な「菜の花のお浸し」、ふっくらジューシーに仕上がった「手羽先の旨塩オーブン焼き」、ズッキーニやしめじなどの具材が入った「お野菜たっぷりのシーフードトマトリゾット」の5品を披露した。
「そして私はブルゴーニュのピノノアールのハーフボトル」「みんなで“美味しい”を分ちあって 幸せなディナーでした」（※原文ママ）とつづり、「昨日 朝散歩でゲットしたブーケ」と花瓶に生けたカラフルな花々の写真も公開。「買ったお金はウクライナ支援に寄付されるそうです」と記している。
この投稿は「お店みたいに豪華」「素敵なディナー」「幸せが伝わる」「全部美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原日出子、家族への手料理5品披露
◆原日出子の投稿に「お店みたいに豪華」と反響
