東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。

前年度の主演男女優賞受賞者がペアで司会を務めるのが恒例の同賞。今年は昨年、初主演作「侍タイムスリッパー」で主演男優賞の山口馬木也と「あんのこと」、「ナミビアの砂漠」で主演女優賞の河合優実が初の大役を務めた。

ブラックのスーツで渋く決めた山口は冒頭「寄る年波には勝てず。ちょっと失礼しますね」と、進行台本を見るためのめがねをかけて会場の笑いを誘った。

続けて「私たちは昨年の授賞式に出席させていただきましたが、多くのお客さまを前に緊張とともに改めて受賞の喜びを実感しました。今年はこの２人で頑張りたいと思います。河合さんとはこれまで共演経験がないのですが、ぴったり息を合わせて進めていきましょうね」とスムーズにスタート。

その隣でグレーのスーツで登壇した河合も「私は昨年、２回目のブルーリボン賞授賞式だったのですが、主演女優賞ということで、また別の緊張感がありました。あと、山口さんが受賞の時に涙を流されていたのが、とても印象的で…。今日は２人で楽しい式にできるように頑張ります」と笑顔で宣言した。

初の司会とは思えない順調な進行を見せた２人。壇上でしゃべりまくる助演男優賞の佐藤二朗に、河合が冷静に「ご自由にお話ください」と言い放って「おい！ 河合優実！」と詰め寄られるシーンも。その佐藤には山口も「司会がうますぎて、来年、司会の妻夫木（聡）くんがビビってるよ」と言われ、思わず苦笑していた。

最後も妻夫木本人に「山口さんの司会がうますぎて、来年、大変だよねって、（主演女優賞の広瀬）すずちゃんと話してました」と称賛され、照れ笑いの山口。河合に「とってもドキドキしたんですけど、山口さんに助けられて。映画界の縦軸も横軸も感じられて、すく充実した時間でした」と言われると、「受賞の時も緊張しましたけど、それ以上に緊張しました」と本音をポロリ。

「皆様と喜びを分かち合うことができて幸せに思っております」としみじみ話すと、「河合さんとは共演したことがないので、次は受賞者として、何かで共演して、ここに戻って来られるように精進したいです」と話していた。