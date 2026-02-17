明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

０２：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０９：３０ 豪・賃金指数

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・耐久財受注

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポール，マレーシア市場が休場

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：トレンド<4704>



出所：MINKABU PRESS