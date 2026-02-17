１７日の債券市場で、先物中心限月３月限は５日続伸。寄り付きから買い優勢の展開で、この日に財務省が実施した５年債入札を無難に通過すると一段高となった。



内閣府が１６日に発表した２５年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を下回ったことや、足もとで円安の進行が一服していることから市場では日銀による早期の追加利上げ観測が後退している様子。また、日銀の植田和男総裁が高市早苗首相との１６日夕の会談について、さまざまな話をしたとしながらも具体的な内容は控えると明言を避けたことで、首相からの政策スタンスに関する要望や圧力を勘繰る向きもあったようだ。午後に入って５年債入札が大きな波乱なく消化されたことが確認されると、買い安心感が広がるなか債券先物は上げ幅を拡大。時間外取引で米長期金利が低下したことも円債の支援材料となり、債券先物はこの日の高値で取引を終えた。なお、５年債入札の結果は小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が３銭と前回（１月１４日）の５銭から縮小し、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．１０倍と前回の３．０８倍をやや上回った。



先物３月限の終値は前日比６６銭高の１３２円５９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時、前日に比べて０．０７０％低い２．１２５％と約１カ月ぶりの低水準をつけた。



出所：MINKABU PRESS