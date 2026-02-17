aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬Ì¥¤»¤¿½Å¤á¥Ð¥ó¥°¡ß¥í¥ó¥°¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÈþ¡É¡ªÄ¾³Ñ¸ªºÝÎ©¤Ä¥¹¥Æー¥¸°áÁõ»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È½Å¤á¥Ð¥ó¥°¡É¤¬¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①②½Å¤á¥Ð¥ó¥°¡ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¥¯ー¥ë¡õ¤«¤ï¤¤¤µßÚÎö ③～⑦¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¥ó¥°¡¢¤ª¤µ¤²¡õ¥Ïー¥È¥Ø¥¢¡ÄÂ¿ºÌ¤ÊÈ±·¿¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëaespa¥¦¥£¥ó¥¿ー
¢£aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Ë±Ç¤¨¤ë²¼¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯
2·î14Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSMTOWN LIVE 2025-26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿aespa¡£¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÏÁ°È±¤¢¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¡¢Á°È±¤Ê¤·¤Î¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸Î¢¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤ÈÀÚ¤êÂ·¤¨¤¿½Å¤á¥Ð¥ó¥°¡ÊÁ°È±¡Ë¡ß¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¡ÈÄ¾³Ñ¸ª¡É¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Î¤¾¤¯¥ì¥¶ー¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¡£Â«´¶¤ò¸ú¤«¤»¤¿²¼¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤È¤×¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎØ³Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼¡¡¹¥Ýー¥º¤·¤¿¸å¡¢¥é¥¹¥È¤Ï°ìÅ¾¡¢¸ý³Ñ¤ò¤¤å¤Ã¤È¤¢¤²¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¥í¥ó¥°¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½Å¤áÁ°È±¤Ò¤µ¤Ó¤µ¡ª¡ª¡×¡ÖÈ±·¿¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¿À¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤Ê¤·¤â¥í¥ó¥°¤â¥·¥çー¥È¤âÁ´Éô¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£