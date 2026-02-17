山下美月『CanCam』“きれいめお姉さん”特集号表紙に登場！大人の色気と気品あふれる美麗ショットで魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下美月が2月20日発売の『CanCam』4月号通常版、“きれいめお姉さん”特集号表紙に登場する。

■洗練された佇まいと凛とした眼差しで魅了

ライフステージが変わる春は、おしゃれもメイクも欲張りにバージョンアップ。『CanCam』4月号では「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」と題し、大人っぽくて女っぷりもいい“新しいワタシ”に出会える大特集を届ける。

通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下美月。

デコルテラインがまばゆい黒のオフショルを身にまとい、大人の色気と気品にあふれる美麗ショットを披露。エレガントなブラックコーデに効かせた、トレンドのきれいめピンクメイクとゴールドのジュエリーにも注目だ。洗練された佇まいと、凛とした眼差しで魅了する美月の姿はまさに憧れの“きれいめお姉さん”だ。

カバーガール特集では、2025年に免許を取得しドライブに夢中だという美月と一緒に、最旬トレンドを巡る春のドライブへ。 王道のトレンチコートをレディにまとったり、カジュアル×きちんと感が楽しいデニムのビスチェとパンツをセットアップで着こなしたりと、春の日差しに映えるコーデで誌面を彩る。

さらに、最近車で出かけたスポットや車内でよく聴くお気に入りの一曲など、リアルなドライブ事情もたっぷり披露。「助手席に乗る人に求めるのは、私を信じる気持ちです（笑）」という美月、その心は…？ さらに大特集のテーマにちなんだ「もし転生できるなら〇〇になりたい！」というお題にも回答している。

なお通常版にのみ、『CanCam』初登場のグローバルボーイズグループNEXZの「おかえり」＆「おやすみ」両面ビジュカード付録が付いてくる。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『CanCam』4月号通常版

表紙：山下美月

■【画像】最旬トレンドを巡る春のドライブへ出かけた山下美月

■【画像】『CanCam』4月号特別版表紙