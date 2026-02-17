―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ピーエイ <4766>
　25年12月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の1億4200万円に拡大したが、26年12月期は前期比1.4％減の1億4000万円に減る見通しとなった。

▲No.5　アーキテクツ <6085>
　26年2月期の連結最終損益を従来予想の2億5000万円の赤字→6億1500万円の赤字に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<476A> 辻本郷ＩＴＣ 　東Ｓ 　 -15.27 　　2/16　　　1Q　　　　　－
<4766> ピーエイ 　　　東Ｓ 　 -13.10 　　2/16　本決算　　　 -1.41
<4651> サニックスＨ 　東Ｓ 　 -10.30 　　2/16　　　3Q　　　　赤転
<3753> フライト 　　　東Ｓ　　 -8.81 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡
<6085> アーキテクツ 　東Ｇ　　 -7.60 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡

<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ　　 -6.30 　　2/16　　上期　　　　黒転
<6291> エアーテック 　東Ｓ　　 -5.79 　　2/16　本決算　　　 -6.60
<3904> カヤック 　　　東Ｇ　　 -4.91 　　2/16　本決算　　　 11.76
<6096> レアジョブ 　　東Ｓ　　 -4.91 　　2/16　　　3Q　　　-73.94
<9214> ＲＩ 　　　　　東Ｇ　　 -4.31 　　2/16　本決算　　　　5.31

<4754> トスネット 　　東Ｓ　　 -4.05 　　2/16　　　1Q　　　-39.45
<7273> イクヨ 　　　　東Ｓ　　 -3.55 　　2/16　　　3Q　　　　黒転
<6694> ズーム 　　　　東Ｓ　　 -3.53 　　2/16　本決算　　　　黒転
<4073> ジィ・シィ 　　東Ｇ　　 -3.04 　　2/16　　上期　　　　赤拡
<4031> 片倉コープ 　　東Ｓ　　 -1.89 　　2/16　　　3Q　　　　黒転

<6343> フリージア 　　東Ｓ　　 -1.89 　　2/16　　　3Q　　　 35.83
<9212> ＧＥＩ 　　　　東Ｇ　　 -0.75 　　2/16　　　1Q　　　　赤拡
<7368> 表示灯 　　　　東Ｓ　　 -0.29 　　2/16　　　3Q　　　　5.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース