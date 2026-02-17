

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 ピーエイ <4766>

25年12月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の1億4200万円に拡大したが、26年12月期は前期比1.4％減の1億4000万円に減る見通しとなった。



▲No.5 アーキテクツ <6085>

26年2月期の連結最終損益を従来予想の2億5000万円の赤字→6億1500万円の赤字に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<476A> 辻本郷ＩＴＣ 東Ｓ -15.27 2/16 1Q －

<4766> ピーエイ 東Ｓ -13.10 2/16 本決算 -1.41

<4651> サニックスＨ 東Ｓ -10.30 2/16 3Q 赤転

<3753> フライト 東Ｓ -8.81 2/16 3Q 赤拡

<6085> アーキテクツ 東Ｇ -7.60 2/16 3Q 赤拡



<7707> ＰＳＳ 東Ｇ -6.30 2/16 上期 黒転

<6291> エアーテック 東Ｓ -5.79 2/16 本決算 -6.60

<3904> カヤック 東Ｇ -4.91 2/16 本決算 11.76

<6096> レアジョブ 東Ｓ -4.91 2/16 3Q -73.94

<9214> ＲＩ 東Ｇ -4.31 2/16 本決算 5.31



<4754> トスネット 東Ｓ -4.05 2/16 1Q -39.45

<7273> イクヨ 東Ｓ -3.55 2/16 3Q 黒転

<6694> ズーム 東Ｓ -3.53 2/16 本決算 黒転

<4073> ジィ・シィ 東Ｇ -3.04 2/16 上期 赤拡

<4031> 片倉コープ 東Ｓ -1.89 2/16 3Q 黒転



<6343> フリージア 東Ｓ -1.89 2/16 3Q 35.83

<9212> ＧＥＩ 東Ｇ -0.75 2/16 1Q 赤拡

<7368> 表示灯 東Ｓ -0.29 2/16 3Q 5.43



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



