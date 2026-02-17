決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … メタプラ、データセク、ヘリオス (2月16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7256> 河西工 東Ｓ +79.75 2/16 3Q 黒転
<5010> 日精蝋 東Ｓ +26.91 2/16 本決算 91.18
<6721> ウインテスト 東Ｓ +19.33 2/16 本決算 黒転
<7047> ポート 東Ｇ +15.99 2/16 3Q 50.12
<4376> くふうカンパ 東Ｇ +11.25 2/16 1Q 162.34
<8737> あかつき本社 東Ｓ +10.93 2/16 3Q 63.25
<2673> 夢みつけ隊 東Ｓ +10.19 2/16 3Q 64.38
<7112> キューブ 東Ｇ +9.35 2/16 本決算 90.48
<7781> 平山 東Ｓ +8.85 2/16 上期 39.82
<6635> 大日光 東Ｓ +8.33 2/16 本決算 41.82
<1443> 技研ＨＤ 東Ｓ +6.81 2/16 3Q 31.58
<8147> トミタ 東Ｓ +6.69 2/16 3Q -3.62
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +6.67 2/16 本決算 黒転
<4482> ウィルズ 東Ｇ +5.97 2/16 本決算 15.30
<6039> 動物高度医療 東Ｇ +5.52 2/16 3Q 63.05
<2173> 博展 東Ｇ +5.15 2/16 本決算 -13.68
<3686> ＤＬＥ 東Ｓ +4.03 2/16 3Q 赤拡
<3350> メタプラ 東Ｓ +4.00 2/16 本決算 －
<5216> 倉元 東Ｓ +3.32 2/16 本決算 －
<3370> フジタコーポ 東Ｓ +2.49 2/16 3Q 2.47
<2158> フロンテオ 東Ｇ +1.76 2/16 3Q -32.43
<6977> 抵抗器 東Ｓ +1.31 2/16 本決算 黒転
<4972> 綜研化学 東Ｓ +0.81 2/16 3Q -9.33
<3905> データセク 東Ｇ +0.79 2/16 3Q 赤拡
<4593> ヘリオス 東Ｇ +0.54 2/16 本決算 －
<5582> グリッド 東Ｇ +0.16 2/16 上期 347.62
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース