―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 +79.75 　　2/16　　　3Q　　　　黒転
<5010> 日精蝋 　　　　東Ｓ 　 +26.91 　　2/16　本決算　　　 91.18
<6721> ウインテスト 　東Ｓ 　 +19.33 　　2/16　本決算　　　　黒転
<7047> ポート 　　　　東Ｇ 　 +15.99 　　2/16　　　3Q　　　 50.12
<4376> くふうカンパ 　東Ｇ 　 +11.25 　　2/16　　　1Q　　　162.34

<8737> あかつき本社 　東Ｓ 　 +10.93 　　2/16　　　3Q　　　 63.25
<2673> 夢みつけ隊 　　東Ｓ 　 +10.19 　　2/16　　　3Q　　　 64.38
<7112> キューブ 　　　東Ｇ　　 +9.35 　　2/16　本決算　　　 90.48
<7781> 平山 　　　　　東Ｓ　　 +8.85 　　2/16　　上期　　　 39.82
<6635> 大日光 　　　　東Ｓ　　 +8.33 　　2/16　本決算　　　 41.82

<1443> 技研ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +6.81 　　2/16　　　3Q　　　 31.58
<8147> トミタ 　　　　東Ｓ　　 +6.69 　　2/16　　　3Q　　　 -3.62
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ　　 +6.67 　　2/16　本決算　　　　黒転
<4482> ウィルズ 　　　東Ｇ　　 +5.97 　　2/16　本決算　　　 15.30
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ　　 +5.52 　　2/16　　　3Q　　　 63.05

<2173> 博展 　　　　　東Ｇ　　 +5.15 　　2/16　本決算　　　-13.68
<3686> ＤＬＥ 　　　　東Ｓ　　 +4.03 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡
<3350> メタプラ 　　　東Ｓ　　 +4.00 　　2/16　本決算　　　　　－
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ　　 +3.32 　　2/16　本決算　　　　　－
<3370> フジタコーポ 　東Ｓ　　 +2.49 　　2/16　　　3Q　　　　2.47

<2158> フロンテオ 　　東Ｇ　　 +1.76 　　2/16　　　3Q　　　-32.43
<6977> 抵抗器 　　　　東Ｓ　　 +1.31 　　2/16　本決算　　　　黒転
<4972> 綜研化学 　　　東Ｓ　　 +0.81 　　2/16　　　3Q　　　 -9.33
<3905> データセク 　　東Ｇ　　 +0.79 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡
<4593> ヘリオス 　　　東Ｇ　　 +0.54 　　2/16　本決算　　　　　－

<5582> グリッド 　　　東Ｇ　　 +0.16 　　2/16　　上期　　　347.62

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース