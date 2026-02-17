

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.5 ＤＩＣ <4631>

25年12月期の連結経常利益は前の期比16.7％増の442億円になり、26年12月期も前期比8.5％増の480億円に伸びる見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +17.27 2/16 本決算 9.45

<8179> ロイヤルＨＤ 東Ｐ +4.90 2/16 本決算 11.15

<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ +1.76 2/16 上期 -8.23

<3076> あいＨＤ 東Ｐ +1.62 2/16 上期 44.85

<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +1.06 2/16 本決算 8.47



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



