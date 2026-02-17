―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　ＤＩＣ <4631>
　25年12月期の連結経常利益は前の期比16.7％増の442億円になり、26年12月期も前期比8.5％増の480億円に伸びる見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ 　 +17.27 　　2/16　本決算　　　　9.45
<8179> ロイヤルＨＤ 　東Ｐ　　 +4.90 　　2/16　本決算　　　 11.15
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 +1.76 　　2/16　　上期　　　 -8.23
<3076> あいＨＤ 　　　東Ｐ　　 +1.62 　　2/16　　上期　　　 44.85
<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ　　 +1.06 　　2/16　本決算　　　　8.47

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース