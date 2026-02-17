鹿島は17日、鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行った。21日は昨季最終戦まで優勝を争った柏をホームに迎え撃つ。練習後に取材に応じたMF荒木遼太郎は「去年は一つのミスが結果につながるようなイメージだった。今回もそういう戦いになる」とシーズン序盤の大一番へ気合を入れた。

自身は昨季終盤から好調を維持し、開幕戦から右MFで2試合連続の先発出場。「去年よりみんな成長しているし、自分も成長している。右サイドハーフは去年に比べたら断然やりやすい」とうなずく。キャンプから目を向けてきたのは、昨季はゼロに終わったゴールだ。「シュートの数は増えてきた。あと少しのところの精度を上げて決めたい」と今季初得点に照準を合わせる。

今季から自身のチャント（応援歌）が完成し、前節の横浜M戦は3万人超えのメルスタに「荒木、荒木、荒木、遼太郎ゴ〜ル」の歌詞が響き渡った。原曲のウルトラマンタロウは「知らないです。タロウ絡みってことですよね？」と苦笑いしつつ、「うれしいですし、もっともっとやんなきゃなと思う」とプレーで応える決意を示した。