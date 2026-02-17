ミラノ・コルティナオリンピックは１７日夜、ノルディック複合男子ラージヒルの飛躍が行われる。

今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）（３７）は、最後の五輪への思いをヘルメットに込めたという。デザインを担当した画家の山口佳祐さん（画名：ＯＺー尾頭）（３９）がその思いを代弁してくれた。（デジタル編集部）

山口さんが渡部の五輪用のヘルメットをデザインするのは北京大会に続いて２個目だ。知人を介して知り合い、オリジナルのヘルメットを頼まれるようになった。デザインを決める際は、２人で交わした会話の内容などから山口さんが図案を考えて、渡部に提案し、ＯＫをもらって進めていくという。

北京大会では、黒地にゆるやかなゴールドの線が目立つデザインにした。「ナンバーワンを目指す彼の気持ちを金の線で表した」と山口さん。

徒然草の一節から「花は盛りに」

ミラノ大会に向けては、トレーニングの合間などに渡部が読書を楽しんでいること、吉田兼好の「徒然草」を読んで「花は盛りに、月は隈（くま）なきをのみ見るものかは」という一節が心に残ったというエピソードを聞いて、デザインが思い浮かんだという。

ベースの色は黒に近いマットなグレーで、桜の花のラインを思わせる黒い線が浮かび上がるデザイン。「長い競技人生の集大成として、イタリアで咲く季節外れの桜を思いながら描きました」と山口さんは言う。

その線には、渡部さんの妻ら家族の名前が織り込んであり、１本でつながっているデザインは「ジャンプ台に立つのは一人だけれども、一人ではない」という思いを込めた。

「花は盛りに」の一節は、桜は満開の時に、月は影がない満月の時にだけ見るものだろうか、そうではないという意味だ。引退を決意した気持ちが映し出されているように思い、その一節も「３６５日かける２０年以上の競技人生を表す意味で、７３００個の点描のくずし字で表した」という。

ラフデザイン案を見た渡部は「こっちで来ましたか」。最後の五輪は派手にいくか、シックな感じにいくかのどちらかだと予想していたといい、家族にも「暁斗らしいデザイン」と言われて、このヘルメットのデザインに決めたという。

曲面に描くため、デザイン案をベースに、山口さんがフリーハンドで絵を描き、制作まで半年をかけた。車の塗装のようなコーティングを施して仕上げ、１１日のノーマルヒル飛躍でもこのヘルメットを着用していた。

山口さんは「アスリートのストイックさを表すような抽象的な絵は、渡部さんによく似合う。引退という大きな決断をした渡部さんを最後の最後までドキドキしながら応援したい」と話している。

渡部の最後の五輪での個人種目は、きょう１７日午後６時から、ラージヒル飛躍が始まる予定だ。