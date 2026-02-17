◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)

三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアの演技に坂本花織選手も涙を流しました。

ペアショートプログラムでリフトのミスがありトップと6.90差で全体5位スタートとなったりくりゅうペア。演技後に木原選手がリンクの上でうつむき動けなくなるほどショックを受けていました。

そして迎えたフリースケーティングは冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフト、ジャンプも次々と決め、最後までノーミスの完璧な演技を見せました。演技後2人はお互いをたたえるようにハグを交わし、満足げな表情を見せました。そして結果は世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で見事金メダルを獲得しました。

フィギュアスケート団体で共に戦い、喜び合った坂本選手。団体ではチームを引っ張るように泣きながらも笑顔を見せる場面が多かったですが、りくりゅうペアの演技を観客席で見守り、大粒の涙をこぼしながら祝福の拍手を送りました。