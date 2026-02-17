¡Ö°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÂç²ñ¡×ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤¬ÏÃÂê¸Æ¤ó¤ÀytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡¢º£Ç¯¤âÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤Ë´üÂÔ
¡ÖÂè15²óytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼èºà²ñ¤¬17Æü¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²áµî¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤äÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿·èÄêÀï¡Ê3·î1Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿7ÁÈ¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½ÁªÆÍÇË¤òÁá¤¯·è¤á¤¿½ç¤Ë·èÄêÀï¤Î½ÐÈÖ¤òÁª¤Ó¡¢¥¿¥Á¥Þ¥Á¡¢À¸ÕªÇ¡¢¤®¤ç¤¦¤Ö¡¢¤°¤í¤¦¡¢¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î½ç¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½é¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
23Ç¯°ÊÍè¤Î·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¤®¤ç¤¦¤Ö¤Î°Ù¹ñ¤Ï¡Ö23Ç¯¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ÈÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢ß·Èª·òÆó¤â¡ÖÊì¹»¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²þÁõ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£º£²ó¤Ï½é¸«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¸½¾õ¡¢¿³ºº°÷¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢ÁÆÉÊ¤«¤é¡Ö85ÅÀ¡×¤È½Ð±é¼ÔÃæ2°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤°¤í¤¦¤Î²ÈÂ¼ÎÃÂÀ¤Ï¡Ö¹âÉ¾²Á¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢90ÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¡£95¡¢96ÅÀ¼è¤ê¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Â³¤ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò´õË¾¡£¹â¾¾¹ª¤â¡ÖµîÇ¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢85ÅÀ¤ò¸«¤Æ¡ØÄã¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï90°Ê¾å½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯¡¢ÁÆÉÊ¤«¤é78ÅÀ¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿ô»ú²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡£TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤È¤«¤ÇÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ70ÅÀÂæ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£¹Í¤¨¤¬´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À©¸Â»þ´Ö¤È¤«¡¢¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
½Ð¾ì¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¤Þ¤¹¤ß¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½Ð¤¹¤À¤±¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿³ºº°÷¤ËÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¤¹¤«¤·¤È¤ó¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ø¤óÊÖ¤·¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¿³ºº°÷5¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸åÆü¡¢È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£