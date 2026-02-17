【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（2月17日〜3月2日）
達人の遠藤秀さんが絶好調。1月27日に続いて、2月9日もボックス的中（当せん数字は3798）。さらに出萌名人も続いた。2月11日にボックス的中（当せん数字は7896）。師弟コンビで的中ラッシュです！
まずは、出萌名人の予想。
「千の位に『1』と『2』を。ラッキーナンバーは『3』、ダークホースは『6』です。今度はストレートを狙います！」
続いて、遠藤達人。
「今回の本命はバラナンバー。『1』『2』『4』『5』『7』の組み合わせです。ゾロ目は『22』『44』『77』『11』を狙います。ダブルやトリプルが来れば、高額当せんです」
絶好調の達人ですが、今度こそ、昨年3月以来のストレート的中に期待しましょう。そして出萌名人も、この勢いで頼みますよ！
【2月17日〜3月2日】
出萌クンの萌え予想
16902086
18632963
19362309
10382803
16032836
遠藤さんの達人予想
75427522
75417222
75217544
74217744
54217511
直近7回の当せん数字
※当せん数字の太字はゾロ目
2月5日第6913回5517※
2月6日第6914回6403
2月9日第6915回3798
2月10日第6916回3395※
2月11日第6917回7896
2月12日第6918回5004※
2月13日第6919回6376※