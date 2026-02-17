2025年12月7日、日本武道館（東京・千代田区）でアイドルグループ「AKB48」の結成20周年を記念したコンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』が4日間6公演のフィナーレを迎えた。

「この最終公演には、観覧ゲストも含めて卒業生135人が参加しました。クライマックスはやはり“神7”と呼ばれた7人のうち前田敦子さん、高橋みなみさん、篠田麻里子さん、小嶋陽菜さん、板野友美さん、峯岸みなみさんの6人が当時の衣装を着て登場、歌ったシーンです。20年の月日を感じさせない、エネルギッシュなステージでした」（芸能記者）

大興奮の一夜から2カ月がたった2月16日、コンサートに観覧ゲストとして参加していた4期生の大家志津香が自身のXを更新。今、その投稿内容が波紋を広げている。

「大家さんは2007年に第4期研究生に合格し、2008年に劇場デビュー、2021年12月28日に卒業しています。在籍中から情報番組『ひるおび!』（TBS系）のお天気コーナーを担当、2018年にはレギュラー出演していた『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』（テレビ東京）でテーマ曲の『池の水を抜きたい』を初センターで歌ったことも話題になりました」（同前）

その大家は《「元アイドルの方ですよね？」と声をかけられた。せめて元AKBまで絞ってほしかった。よくその曖昧さで攻めてきたな》と投稿。

大家本人は、この成り行きを「冗談」として笑い飛ばそうと思ってポストをしたのだろうが、このポストが“物議”を醸す事態となっている。

《間違ってはいないだろう》

など厳しめの意見などに対し、大家のファンからは

《多分卒業してからのご自身のご活躍が著しいからだと思う》

とフォローする声や、さらには

《実家 料理屋さんですよね？ とか》

《昔ボイスパーカッションやられてた方ですよね？》

など、大家の過去のエピソードを拾ったコメントが入り混じり大喜利状態になっている。

「大家さんのAKB48の在籍期間は柏木由紀さん、峯岸みなみさんらに次いで歴代4位の長さを誇ります。元アイドルということが分かるのであれば、AKBに所属していたこともわかるだろう……と感じても不思議ではありません。ツッコミのようなポストだったと思いますが、思っていたよりも“議論”が白熱してしまったというところでしょうか」（同前）

2月17日昼12時現在、このポストの閲覧数は121万。今度は「あのポストの方ですよね？」と声をかけられることもあるかもしれない。