宮崎合宿で初ブルペン入り…指揮官は「すごく状態はいい」と太鼓判

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は17日、宮崎合宿の練習を終えて報道陣の取材に応じた。この日、今回の合宿で初めてブルペン入りした高橋宏斗投手（中日）について言及。「すごく状態はいい」などと、その仕上がりを絶賛した。

指揮官は、昨秋のキャンプとこの日の投球練習を比較し、「やっぱり制球力は上がったなというふうに思いましたし、ボールの勢いもよかったです」と評価した。レギュラーシーズンでの活躍は周知の事実だが、間近で見たボールの質と進化に、確かな手応えを感じたようだ。

今後の調整については「あとはもう対バッターだけだと思います」と指摘した。実戦感覚を取り戻す段階にあるとし、「その辺はね、試合を重ねていければいいのかなと思ってます」と語った。今後の実戦形式での登板を通じて、さらに状態を上げていくことに期待を寄せた。

高橋は前回大会、プロ3年目にして異例の大抜擢。決勝の米国戦でマイク・トラウト外野手（エンゼルス）を三振に打ち取るなど、秘密兵器として躍動した。今回も先発にリリーフと活躍が期待される。（Full-Count編集部）