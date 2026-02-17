125万回も再生されているのは、爪切りに対して意外な反応を見せる猫ちゃんの姿。逃げるでも嫌がるでもない反応に、視聴者からは「お利口さんだね」「爪切りが好きなのか」「偉い偉い」などのコメントが寄せられています。

【動画：猫に『爪切るよー』と声をかけたら、次の瞬間…信じられない光景】

「爪切るよー」

YouTubeアカウント「保護猫ちくわチャンネル」に投稿されたのは、飼い主さんが茶白猫の「ちくわくん」に「爪切るよー」と呼びかけたときの様子。ちくわくんは元保護猫で、甘えん坊でおしゃべりな猫ちゃんだそうです。

「爪切り」と聞くだけで逃げ出す猫もいますが、ちくわくんはというと…？

飼い主さんが「ちっくん」と呼びかけながら爪切りを見せたところ、ちくわくんはサッと立ち上がり、軽快な足取りで向かってきたといいます！

爪切り好きなの？

しっぽを立ててうれしそうに「にゃうあぅあぅあぅ」と鳴きながら駆け寄ってきたちくわくん。まるで「わあぁあぁい！！」と大喜びしているように見えますが、これから待ち受けているのが爪切りだとわかっていないのでしょうか？

しかし、飼い主さんが爪切りを見せても動じないちくわくん。そのまま飼い主さんの膝に乗せられ、爪切りがスタートしたといいます。ぱちん！と爪を切られても、おとなしく座ったままだったそうです。

余裕たっぷりのちくわくん

爪を切られているときのちくわくんは、飼い主さんの顔を見上げたり、ちょっと眠そうに目を細めたり、飼い主さんの腕にそっと手を置いたり…。終始おとなしく、リラックスした様子だったとのこと。爪切りが好きなのかもしれませんね。

甘えん坊だからなのか、ちくわくんはお世話されるのが好きな猫ちゃんのようです。ブラッシングや歯磨き、耳掃除などもおとなしくさせてくれるそうですよ。

爪切りと聞いて上機嫌でやってくるちくわくんを見た視聴者からは、「ちっくんは飼い主さんを信頼してるんですね！」といったコメントや、「爪を切った後に美味しいものをもらっている気配がする」というコメントも。正解は…両方かもしれません！

「保護猫ちくわチャンネル」には、おしゃべりを楽しむちくわくんの日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「保護猫ちくわチャンネル」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。